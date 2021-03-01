Прогулки по набережной. Чебоксары, 1959 год

Фото Конона Белкова

«Окончив рабочий день, сотни чебоксарцев направляются в кинотеатры, клубы, парки или просто на прогулку по улицам. В городе есть, где отдохнуть и культурно провести свободное время» — писала в сентябре 1959 года наша газета.

А отдохнуть действительно было где. В прошлый раз мы видели закрытый пивной киоск. Сейчас он открыт, и в очереди стоят отдыхающие граждане. Дожидаются своей очереди, разговаривают… Общение с хорошим человеком, пусть минут десять-пятнадцать — чем не приятный отдых? Но приглядимся к фотографии внимательней — четверо мужчин бодрым шагом идут вправо. Рабочий день, судя по длинным теням, давно закончен, что им там делать, дальше вверх по набережной? Наверное, на городской пляж их дорога. Поплавают, поныряют, взбодрятся после работы, а уже на обратном пути, возможно, завернут и к киоску. Или на скамеечке посидят… Только вот скамеечек вдоль заборчика, огораживающего сквер имени Константина Иванова, что-то маловато. Кстати, об этих заборах. Почитаем газету «Красная Чувашия» за июнь 1937 года: «…утверждали, что напротив звукового кинотеатра раскинется красивый сквер, но здесь пока кроме изгороди и скудной клумбы ничего нет». Заметили — в 1937 году сквера, как такового, еще не было, а изгородь уже была. Читаем дальше. Май 1949 года: «…у чебоксарцев есть излюбленное место отдыха — бульвар на берегу Волги. Имеющийся там, напротив кинотеатра, сквер содержится взаперти, ворота крепко заколочены гвоздями». А ведь не от людей ставили заборы и заколачивали ворота. Козы — козы тому виной! Ну и поросята, конечно. Раньше эти животные во множестве бродили по городу и грызли нещадно все молодые деревья. Но постепенно домашней скотинки в Чебоксарах становилось все меньше, а вот традиция огораживать все и вся оставалась. Красивые были палисадники — мало того, что в каждом дворе, так еще и вдоль улиц — старожилы это помнят. И помнят они, что с весны 1962 года заборчики и палисадники постепенно стали исчезать. Был создан художественный совет города, который постановил: «Не нужно закрывать красоту деревьев, кустарников и газонов различными оградами. Во многих городах страны ограды давно сняты не только вокруг газонов и клумб, но и парков и садов».

…Отдых отдыху — рознь. Вот эти веселые товарищи, отметившись в пивном киоске, на пляж не пошли, проскочили верхний спуск к набережной и куда теперь направляются — неведомо. ЦИКовский дом с магазином на первом этаже они прошли, кафе «Лето» откроют только в следующем году, а больше «злачных мест» на набережной тогда не было. Будем думать, что просто захотелось на травке полежать. Стоп. Вверху же поликлиника была, а при ней еще в 1934 году был открыт наркологический кабинет «для лечения алкоголиков». По четным дням с 2-х часов дня до 5-ти вечера — пожалуйста. Может, туда идет наша парочка? Но это вряд ли — для них в Чебоксарах существовало другое заведение…

В начале 1930-х годов в городах СССР стали появляться медицинские вытрезвители в расчете один на 150 тысяч жителей (сначала они были в ведении Наркомата здравоохранения, а затем — переподчинены органам внутренних дел). Читаем постановление Чебоксарского горсовета от 19 декабря 1937 года: «При задержании работниками милиции лиц явного опьянения работники милиции могут доставлять нарушителя в управление милиции». А управление милиции находилось тогда в здании на углу улиц Ярославской и Калинина (сейчас там автопарковка, ниже Воскресенской церкви).

«Измятая серая личность вышла из ворот углового дома по улице Ярославской. Стремительно перебежав дорогу, личность остановилась против дома, который только что покинула, погрозила в его сторону кулаком, потом разразилась бранью и быстро зашагала прочь. За что такая немилость? Не будем говорить загадками: угловой дом — это Чебоксарский вытрезвитель, а помятая личность…» Далее шли имя, отчество и фамилия несчастного, семейное положение, адрес и место работы. И таких «представителей далеко не славной когорты пьяниц» в небольшой заметке «Клиенты углового дома», опубликованной в газете «Советская Чувашия» в июне 1961 года, упоминалось несколько. Имя каждого, адрес, место работы… Суровые времена.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Мининформполитики Чувашии.