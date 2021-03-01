ЧГУ вошел в ТОП-5 победителей всероссийского проекта «Профстажировки 2.0»

Университет занял четвертое место по числу победителей среди вузов страны, а по общему их количеству республика вышла на 4-е место в России. «На платформе профстажировки.рф в виде кейсов собрано почти 4,5 тысячи актуальных задач работодателей. Решение их требует определенных знаний, которые студенты получают в вузе, — отметил ректор университета Андрей Александров. — Партнеры-работодатели, разработавшие эти кейсы, по итогам конкурса приглашают победителей к прохождению практик и стажировок, а многим предлагают трудоустройство». Заявки на кейсы в третьем сезоне подали 5992 студента, победителями стали 589 человек. В том числе студенты ЧГУ направили 309 заявок, и победителями стали 24 человека. Кроме них, успеха добились 2 представителя Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета и 1 студент Чебоксарского филиала РАНХиГС. Республику на платформе проекта представляли девять предприятий-партнеров — они подготовили и разместили для решения 26 кейсов.