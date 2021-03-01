Двое жителей Чебоксар осуждены за незаконную игорную деятельность

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах выслушали приговор двое граждан, незаконно занимавшиеся игорной деятельностью на территории города.
55-летний мужчина и 34-летняя женщина вели незаконный бизнес с марта 2019-го до начала июля прошлого года. Они организовали и проводили азартные игры с использованием 11 игровых автоматов и извлекли доход в размере более 390 тысяч рублей.
Вину в совершенном преступлении подсудимые признали полностью, ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств по делу. С учетом позиции государственного обвинения, наличия смягчающих обстоятельств по делу, виновным назначено наказание в виде штрафов в размере 550 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Пока приговор в законную силу не вступил.
В прокуратуре республики отмечают, что преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками УФСБ России по Чувашии.

Опубликовано: 25 марта 2021 г.


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