Двое жителей Чебоксар осуждены за незаконную игорную деятельность

В Чебоксарах выслушали приговор двое граждан, незаконно занимавшиеся игорной деятельностью на территории города.

55-летний мужчина и 34-летняя женщина вели незаконный бизнес с марта 2019-го до начала июля прошлого года. Они организовали и проводили азартные игры с использованием 11 игровых автоматов и извлекли доход в размере более 390 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении подсудимые признали полностью, ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств по делу. С учетом позиции государственного обвинения, наличия смягчающих обстоятельств по делу, виновным назначено наказание в виде штрафов в размере 550 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Пока приговор в законную силу не вступил.

В прокуратуре республики отмечают, что преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками УФСБ России по Чувашии.