На заседании Кабмина говорили об исполнении бюджета, выплатах спортсменам, готовности к посевной

Об исполнении республиканского бюджета доложил вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, который и провел очередное заседание Кабинета министров республики.

Доходы бюджета за прошлый год увеличились по сравнению с предыдущим на 19,6%, расходы — на 26%.

«Это все произошло с учетом кризисных явлений, «ковидного» года», — уточнил докладчик. Традиционно как в структуре расходов, так и в приросте основные суммы пришлись на отрасли социальной сферы. К тому же из-за пандемии значительные средства, фактически внеплановые, были направлены на здравоохранение, на помощь малому бизнесу, социальную поддержку населения, а также поддержку занятости. Это частично повлияло на снижение инвестиционных расходов.

Если в 2019 году они составили 6,9 млрд, то в 2020-м, хоть и план был ниже, — 5,6 млрд, но его удалось закрыть лишь на 4,3 млрд. Впрочем, на результате отразился не только ковид, но и то, что годом ранее было сдано в эксплуатацию много крупных объектов — детсадов, школ, больниц. Такое случается, конечно, не ежегодно.

В результате снизился и государственный долг республики — на более чем миллиард рублей. «Если сравнивать с субъектами ПФО, то в расчете на одного жителя республики мы по минимальной нагрузке вторые после Башкортостана. И по отношению госдолга к собственным доходам — тоже вторые по долговой нагрузке. То есть у нас есть абсолютные преимущества для увеличения средств, направляемых на инвестиционное развитие», — с оптимизмом заключил министр финансов.

В качестве простого инвестиционного примера, кажется, подойдет проект документа, представленный министром физкультуры и спорта Василием Петровым. Он нацелен на вложения в спорт, а именно — на увеличение премиальных выплат по итогам выступлений на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх до 3 миллионов рублей за «золото», 1,2 миллиона — за «серебро» и 900 тысяч за «бронзу» самим спортсменам. Их наставники получат, соответственно, вдвое меньше. Хотят увеличить и премию за участие в данных соревнованиях — до 150 тыс. рублей спортсменам и 75 тыс. — тренерам. Деньги следует предусмотреть в республиканском бюджете.

Это, кстати, первое с 2012 года в Чувашии обновление вознаграждений для спортсменов–победителей. А вот и претенденты: в список участников очередных Олимпийских игр в Токио включены 8 спортсменов из Чувашии; на участие в Паралимпийских летних играх выдвигается 5 человек.

Горячая пора наступает для сельских тружеников. Если в прошлом году весенняя страда оказалась самой ранней за последнее десятилетие, к севу в Чувашии приступили уже с 31 марта, напомнил заместитель председателя Кабмина — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, то нынче работы начнутся значительно позже. Толстый снежный покров растает, видимо, в обычные сроки — ближе к середине апреля.

ЦИФРА 3242 миллиона рублей предусмотрено в этом году на поддержку агропромышленного комплекса республики

Нынче около половины в прогнозной структуре посевных площадей занимают зерновые и зернобобовые культуры, картофель — 36 проц., прочие овощи — менее 1 проц. Основы урожая нынешнего года уже заложены, прошлой осенью было засеяно более 100,5 тысячи гектаров зерновых. Состояние озимых опасений не вызывает.

Обеспеченность дизтопливом и бензином — на уровне прошлого года. А цены на них, все уже знают, каждой весной растут. «По оценке экспертов, динамика цен на топливо в ближайшее время будет соответствовать общей динамике инфляции», — коротко доложил Сергей Артамонов.

…Прошлись на заседании правительства по нескольким техническим моментам. В частности, признали утратившими силу правила субсидирования предприятий мукомольной промышленности, которым в прошлом году выделили из бюджета почти 20 миллионов рублей, чтобы сдержать отпускные цены на муку и, следовательно, на хлеб. Нынче эти предприятия продолжают поддерживать уже на основе свежего, январского, постановления Кабмина. «Удержание цен было достигнуто?» — заострил внимание Михаил Ноздряков. «Очень даже хорошо достигнуто, — подтвердил Сергей Артамонов. — Всего в двух регионах ПФО действовала такая мера. Нам удалось сдержать цены». «Можно признать — это удачный пример реализации государственной политики по регулированию цен», — удовлетворенно заметил Михаил Ноздряков.