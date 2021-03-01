Улица Бондарева. Чебоксары, 1959 год

Фото Конона Белкова

Выше сквера имени Константина Иванова, под прямым углом к одноименной улице шла улица, названная именем борца за установление советской власти в Чувашии Петра Павловича Бондарева.

До революции была в Чебоксарах улица Архангельская, и начиналась она где-то на горизонте этой фотографии, у городского кладбища (силуэт Дома Советов — справа вдали). Улица шла на север и упиралась в улицу Ново-Московскую (Нижегородскую). Вам знакома улица Ленинградская? Вот она и есть бывшая Архангельская — точнее, ее нижняя часть. Дальше, до речки Чебоксарки, все пространство занимала Базарная (Красная) площадь. Метров на триста улица прерывалась и продолжалась уже на другом берегу речки — назовем эту часть верхней. А свое название улица получила благодаря расположенной на ней церкви Михаила Архангела. Где-то в 1923 году с церкви сняли купола и разместили в здании архивное управление Чувашской автономии. Учреждение советское — и какие-то архангелы в имени улицы? Тут городские власти вспомнили, что еще с конца XIX века напротив бывшей церкви находилась аптека, и назвали верхнюю часть улицы Аптечной. Получилась небольшая улица, начиналась она от улицы Чернышевского (Набережно-Архангельской в прошлом), поднималась в гору, пересекала улицы Михаила Сеспеля и Константина Иванова (Канашскую и Чувашскую) и заканчивалась на крутом волжском берегу. И было на ней с десяток домов (считая церкви) по четной стороне, да с десяток по нечетной. Нижнюю же часть улицы сначала переименовали в Почтовскую, затем в Троцкого-первую и, наконец, в Ленинградскую. Таким образом, одна улица разделилась на две части. Но и Аптечной эта ее часть была недолго. Обратите внимание: в центре фотографии видны два строительных крана — это строится Чувашский муздрамтеатр (первое его название), и, судя по степени завершенности, на дворе 1959 год. А ведь именно в 1959 году улица была переименована в честь Петра Бондарева. Так что Аптечная она еще или Бондарева уже — по фотографии не определишь.

В конце улицы с весны 1936 года строился 26-квартирный дом. Дом предназначался для ответственных работников исполкома, поэтому, как только дом возвели под крышу, некто инженер Ятмасов выступил с предложением: «…необходимо сейчас же распределить квартиры, чтобы строители имели возможность посоветоваться с будущими хозяевами квартир и произвести отделочные работы так, чтобы удовлетворить их запросы». В общем, элитный дом строился — первый такой в Чебоксарах.

Дом был сдан в начале 1938 года, и с тех пор трудно представить набережную без этого здания. Бытует мнение, что дом построен на месте Предтеченской церкви, но это не так. Церковь была ниже, стояла уже без куполов, и в ней размещалась витаминная станция. Но ЦИКовский дом с видом на церковь, пусть даже бывшую, — это уж слишком. Церковь решено было разобрать. Между прочим, в мае 1936 года газета «Красная Чувашия» приводит интересный факт: «Рабочие строители при разборке фундамента Предтеченской церкви (на берегу Волги) нашли замурованный в стену выдолбленный из дуба гроб. При вскрытии гроба там обнаружены остатки платья и волосы». Это к тому, что в 2013 году в сквере велись поиски останков Марии Шестовой — бабушки первого русского царя, и вроде бы они увенчались успехом. А в 1950 году на этом месте построили первое в городе кафе с террасами и видом на Волгу. Раньше обходились буфетами, чайными, закусочными, «американками» (это когда на ногах и почти без закуски) — теперь вот появилось кафе. Работало оно, кстати, с 8 утра до 12 ночи, а в праздники и до 4 утра.

Теперь о том, какое отношение имеет кафе к памятнику поэту. Еще в 1940 году к 50-летию со дня рождения Константина Иванова была организована выставка, которая после ее закрытия преобразована в литературный музей его имени при Чувашском научно-исследовательском институте. Во время войны музей не работал, после войны экспозиция долгое время хранилась в краеведческом музее, и только в декабре 1957 года музей поэта переехал в отдельное помещение. Под него переделали здание кафе рядом с памятником. Закрыли кафе, открыли музей, но без пива набережная не осталась — работал пивной киоск. Он слева на второй фотографии, в следующий раз, как откроется, подойдем ближе.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Мининформполитики Чувашии.