В Чебоксарах решается судьба малых рек

Специалисты из МАРШ лаб разработали для Чебоксар не один проект, в том числе полюбившуюся многим Московскую набережную, а теперь в центре их внимания оказались Чебоксарка, Сугутка и Трусиха. «Три реки» — мастер-план комплексного и устойчивого развития прибрежных территорий малых рек города Чебоксары — еще только начинает формироваться, и сейчас активно ведется сбор информации. 13 марта в театре оперы и балета неравнодушные жители города встретились с представителями городской администрации, антропологами и урбанистами, чтобы обсудить судьбу малых рек города.

Проблема с городскими речками существует не только у нас, она актуальна по всей России и даже в Европе. Специалист по городской экологии, эксперт СКОЛКОВО Владимир Куликов рассказал о том, какие риски с ними связаны. Русла малых рек, как правило, сильно захламлены, вода загрязняется ливневыми и бытовыми стоками, нефтепродуктами, отходами предприятий, в ней развивается патогенная микрофлора. Ухудшает состояние и так называемое эвтрофирование — цветение. Цветущие одноклеточные водоросли выделяют токсины, от которых гибнут рыба и другие речные обитатели, вода неприятно пахнет. Из-за своего состояния реки попадают в зону социального отчуждения.

Чтобы избавиться от проблемы, городские ручьи и речки часто уводят под землю, прячут в бетонные трубы. Однако это малоэффективно — кроме того что такой способ решения проблемы дорог сам по себе, он еще и требует непростого и дорогостоящего обслуживания. Современные урбанисты в качестве альтернативы «серому» пути предлагают «зеленый».

Как отметил куратор проекта Филипп Якубчук, реки, какого бы размера они ни были, — это ресурс, причем не только источник технической воды. Открытые водоемы существенно улучшают городской климат и, по данным исследований, укрепляют здоровье тех, кто живет в прилегающих районах. Благоустроенные берега могут быть прекрасной рекреационной зоной, вдоль них можно проложить альтернативные пешие и веломаршруты, которые не только подойдут для прогулок, но и сократят путь к месту работы или учебы. А кроме того, один раз грамотно обустроенные, эти территории гораздо проще и дешевле в обслуживании.

Тому, как реализуются подобные проекты в Европе и США, немало примеров, но успешный опыт есть и у нас, в России. Причем инициатива возрождения малых рек часто исходит не от администрации города, а от самих жителей или от тех, кто в прилегающих территориях заинтересован. Пермяки, например, задумались, что их маленькая речка Уинка — часть большой водной системы, и решили взять ее под общественный контроль. Своими руками разобрали свалки по берегам, проложили простые деревянные мостки — и это уже сделало место гораздо привлекательней.

В Ижевске на реку обратили внимание при проектировании микрорайона «Новый город». Представитель девелоперской компании «Острова» Юлия Каменская, с которой участники общались в прямом эфире, рассказала о том, как идея развернуть дома «лицом» к реке и использовать ее возможности выросла в целое общественное движение, объединив жителей, экспертов и представителей бизнеса. Проект «Вернем реки городу» стал одним из лучших проектов городского развития, а инициативу поддержали в горадминистрации и правительстве Удмуртии.

Возвращаясь к Чебоксарам, отметим, что по результатам анкетирования специалисты уже сделали некоторые выводы о ситуации. Их представила Марина Байдуж, член группы прикладных антропологов «Артель». Для горожан Чебоксары ассоциируются с водой, солнцем и зеленью, и престижность района связывается в первую очередь с близостью к воде, паркам и зеленым пространствам, а не к центру. Важное свойство чебоксарцев — «локальный патриотизм», то есть любовь к своему городу и даже в большей степени к району, конкретному месту, в котором они живут. Здесь люди ценят чистоту («Чебоксары — самый чистый город»), камерность, уют («одновременно и город, и деревня») и возможность сохранять и поддерживать семейные и близкие социальные связи. Что касается рек, то многие хотя и знают, что они где-то есть, но не знают, где и как называются, и чаще воспринимают их как барьер, помеху для перемещений по городу.

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации Чебоксар: «Три реки» — это проект по благоустройству прибрежных территорий малых рек города Трусиха, Сугутка и Чебоксарка. В непосредственной близости от них проживают 150 тысяч человек — больше 1/3 всего населения Чебоксар. Идеи и мнения о будущем малых набережных собирали на мозговом штурме. Спасибо всем участникам, которых было около 100, за активность и конструктивные предложения. Из заброшенных и запущенных участков нужно сделать комфортные зоны отдыха, прогулочные места и уютную атмосферу, избавиться от захламления. Уверен, команда проекта — амбициозные и болеющие душой за дело эксперты — сформирует итоговый мастер-план с учетом высказанных мнений».

(Из Инстаграма)

Максим Стонт, специалист по пешеходной инфраструктуре, назвал среди проблем нехватку связности территорий: маршрутов вдоль рек практически нет, есть только поперечные, причем многие переходы слабо благоустроены и подходы к ним затруднены. Но при этом около трети горожан могли бы добраться до речек пешком за 20 минут и использовать их потенциал, если он будет реализован.

…Пока замерзающие антропологи с диктофонами в руках опрашивали людей на улицах, тем, кто собрался в теплом зале театра, было предложено интенсивно поработать — обсудить, что можно сделать, чтобы малые реки не только появились на ментальной карте каждого горожанина, но и превратились из барьера в ценный ресурс. Предложения пока принимались любые, от простых и конструктивных, вроде коллективной уборки свалок по берегам, до самых фантастических, например, углубить и расширить русла и пустить по ним водный транспорт.

Отвечали организаторы и на многочисленные вопросы участников обсуждения: как сегодня выглядят реки, в каких районах планируется застройка, будут ли переносить промышленные предприятия по берегам, которые загрязняют воду. Ответ руководителя лаборатории МАРШ на вопрос о борьбе с зарослями борщевика стал своеобразной метафорой всей ситуации. «Борщевик — растение однолетнее, если вы придете и выкосите его до цветения, то на следующий год он не появится», — утверждает Елена Гонсалес. Судьба малых рек города во многом зависит от нашей активности, инициативы и прямого участия.

Все внесенные предложения будут обработаны и учтены в итоговой версии мастер-плана, которую представят уже к середине июля.

Фото cap.ru

Работа над предложениями традиционно велась в группах. Нужно было не только генерировать идеи, но и выделить самое важное, структурировать и озвучить организаторам в «концентрированном» виде.