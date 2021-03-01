Повышается налоговая ставка на неиспользуемые земельные участки сельхозназначения

Наибольшее количество нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, выявленных Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области, связано с бездействием правообладателей земельных участков и несоблюдением ими установленных требований по выполнению обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Это нарушение связано, в основном, с тем, что собственники не проводят мероприятия по защите земель сельскохозяйственного назначения от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями.

Ответственность за такие нарушения предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и размер административного штрафа составляет от 20 тыс. рублей для граждан до 700 тыс. рублей для юридических лиц. А при установлении факта неиспользования земельного участка в соответствии с ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ размер административного штрафа рассчитывается уже от кадастровой стоимости земельного участка.

Помимо административной ответственности в виде штрафа за неиспользование или использование с нарушениями земельного участка предусмотрено повышение налоговой ставки с 0,3% до 1,5 % (ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса).

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 394 Кодекса налоговые ставки для исчисления земельного налога не могут превышать 0,3 % кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства.

В отношении прочих земельных участков налоговая ставка не может превышать 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка.

Так, если земельный участок сельскохозяйственного назначения по назначению не используется, то такой участок облагается земельным налогом по ставке, установленной для «прочих земель» (не более 1,5%). Причем налогообложение по повышенной ставке производится, начиная с налогового периода, в котором вынесено решение о нарушении (нецелевом использовании), до начала года, в котором нарушение устранено.