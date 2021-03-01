COVID-19: цифры и факты

По данным на 10 марта, в Чувашии зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболел 21881 житель республики. Выздоровели 20013 человек, умерли 1089.
Опубликовано: 10 марта 2021 г.
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