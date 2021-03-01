АПК прошел пандемию с ростом

Кто он — современный крестьянин?

Сельское хозяйство — единственная из отраслей экономики Чувашии, добившаяся увеличения производства в «пандемическом» 2020 году. В целом, включая пищевую и перерабатывающую отрасли, рост составил 1,3%, а непосредственно сельскохозяйственной продукции — на 5,1%. Именно в этом непростом году рекордным за последние 30 лет стал урожай зерна, что кое-кто расценил как некую «всевышнюю компенсацию» за терпение и усилия людей в преодолении всеобщей беды. Хотя, как известно, на бога надейся, да сам не плошай. И аграрии не оплошали, хотя не по всем направлениям показатели плюсовые.

Годовые итоги работы АПК анализировались на расширенном заседании республиканской правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка и коллегии Минсельхоза Чувашии. Как отметил в своем выступлении Глава республики Олег Николаев, всего в отрасли в минувшем году произведено продукции на 79,5 млрд рублей. Радует также рост экспорта, прежде всего, готовой продукции. Для дальнейшего наращивания объемов АПК необходимо увеличивать обороты на новых производственных площадках в сельских территориях. Это особенно заметно в южных районах, но «важно, чтобы организации переработки появлялись во всех муниципальных образованиях. Основываясь на принципах кооперации, мы сможем обеспечить более глубокую переработку продукции, получать более высокую добавленную стоимость», — сказал Олег Николаев. На поддержку данного направления в нынешнем году предусмотрено 120 млн рублей, чего ранее не было.

Все другие виды субсидирования АПК, показавшие свою эффективность, будут сохранены, заверил Глава. В том числе в поддержке личных подворий в части стимулирования численности поголовья молочного скота. Впервые в республике заработала школа фермеров. На предоставление грантов ее выпускникам из бюджета также выделено 150 млн рублей. В то же время Глава выразил готовность на основе предложений и инициатив аграриев пересматривать формы поддержки, перенаправляя средства в сферы, которые будут давать больший эффект.

В своем докладе вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов исходил как раз из того, все ли «предоставленные всевышним» погодные условия и возможности были максимально использованы. Пандемия показала, что чувашским аграриям подобные испытания по зубам. Причем начался доклад не с традиционного перечисления производственных показателей, а с оценки социально-административного состояния села.

«Ни один бизнес, инвестор без условий для оперативного решения вопросов представления земли, разрешения на строительство не придет туда, где нет диалога с властью, — подчеркнул министр. — Немало примеров, когда земля предоставляется годами. А ведь в ряде районов АПК занимает монопольное положение в экономике».

Касаясь непосредственно производства, министр отметил, что картофелем республика обеспечивает себя в два раза выше нормы, молоком — в 1,4 раза, мясом — полностью. В животноводстве на 5,3% увеличена продуктивность коров, которая достигла 6467 кг в расчете на каждую. По многим показателям Чувашия на первых позициях в ПФО. В расчете на 100 га производство картофеля у нас на первом месте (по России на четвертом), овощей и молока — на втором месте. Вчетверо больше, чем в 2019 году, в 2020–м, было закуплено сельскохозяйственной техники.

Тем не менее, по картофелю не достигнут плановый порог урожайности — вместо 200 центнеров с гектара получено 183 центнера. Эта одна из ведущих отраслей в Чувашии в последние годы испытывает проблемы. Хотя в Чебоксарах по-прежнему проводится единственная в стране отраслевая межрегиональная выставка «Картофель», на открытие которой участники отправились сразу после заседания. Не справились также и с намеченной площадью ввода земель: при плане 15,4 тыс. — 11,4 тыс. гектаров.

ЦИФРА 2,4 млрд рублей составит сумма господдержки АПК Чувашии в 2021 году

Доклад содержал глубокий анализ эффективности работы АПК как в разрезе районов, так и по направлениям деятельности. В отдельных муниципалитетах эффективность гектара пашни выше, чем в других, в разы. Самый эффективный гектар — в Чебоксарском районе. Заметное место было отведено развитию сельских территорий. В прошлом году на эти цели в рамках всех действующих программ было предусмотрено 4,6 млрд рублей, которые направлены на строительство, капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, объектов водоснабжения и так далее.

Одной из острых на заседании стала тема кадрового обеспечения АПК. Нехватка специалистов по-прежнему остается тревожной, несмотря на ежегодный выпуск из стен отраслевых учебных заведений сотен молодых специалистов. Дело тут, прежде всего, в привлекательности сельского труда, которая формируется со знаком минус, а то и просто предстает в извращенном виде. Ректор Чувашского аграрного университета Андрей Макушев продемонстрировал ролик с отзывами младшеклассников о том, кто такой «колхозник». Один сказал, «это такой холм», другой — «это нетрезвый мужик в распущенной рубашке», третий — «это ленивый человек». И кто же, интересно, решиться связать свою судьбу с таким имиджем села? Досадно, что он формируется зачастую по слухам, хотя реальная картина во многих сельхозорганизациях иная — как в части заработной платы, так и социальных условий.

Надо сказать, в последние пять лет ведущий аграрный вуз республики сделал решительный поворот от простого обучения спецов для АПК и выпуска их на вольные хлеба к внедрению сельскохозяйственного сознания, если можно так сказать, в головы детей с малых лет. Безусловно, речь не о принудительном внедрении — каждый волен выбрать себе профессию, но, прежде всего, об объективном формировании представления о сельском труде. Отсюда при совместной работе вуза и Минсельхоза появились агроклассы практически в каждом районе, на очереди — агрошколы.

Тема кадров касается не только непосредственно сельхозпроизводства, но и других сельских сфер — здравоохранения, образования, культуры, сказал Глава республики. При этом надо учитывать, что люди все чаще разделяют место работы и место проживания. Видимо, уходит в прошлое время, когда это было неотделимо — сейчас «это могут быть совершенно разные составляющие жизнедеятельности человека».

Председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ, председатель Высшего экономического совета Чувашии Анатолий Аксаков коснулся темы земли. Многие жалуются, что ее стало мало, при этом используются она зачастую плохо, однако изъять ее бывает тяжело. По мнению парламентария, назрела необходимость инициировать республиканский законопроект, упрощающий данную процедуру. Затронута также давнишняя тема доступности местной продукции на полках федеральных торговых сетей. «Вроде бы находим понимание, заключаем договоренности, но ненадолго, — констатировал Аксаков. — Во всех сетях продукция Чувашии должна иметь постоянный свой угол».

На заседании выступили также сенатор Вадим Николаев, депутаты Госдумы Николай Малов и Леонид Черкесов. Планами дальнейшего сотрудничества с аграриями Чувашии поделился генеральный директор компании «Росагролизинг» Павел Косов.

Фото cap.ru

Валовой сбор зерна в республике в 2020 году впервые за последние 30 лет составил 914 тыс. тонн.