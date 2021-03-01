В закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесены существенные изменения

Журналистов узнают по зеленым жилетам, а нарушителей порядка призовут к ответу

Новеллы правового регулирования сферы массовых коммуникаций в преддверии выборов-2021 обсудили на дискуссионной площадке Штаба общественного наблюдения Чувашии с представителями средств массовой информации.

О новых законодательных инициативах рассказала руководитель Управления Роскомнадзора по Чувашии Татьяна Евдокимова. В частности, о существенных изменениях, внесенных в конце прошлого года в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который регулирует работу интернет–пространства. Законопроектом предусматривается, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией РФ с учетом требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Сейчас в качестве площадки для распространения агитационных материалов все большее значение приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть интернет. Раньше у избирательных комиссий не было действенного механизма реагирования при обнаружении информации либо агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований российского законодательства. Теперь ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах. Также предусматриваются изменения, устанавливающие механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. По словам Татьяны Евдокимовой, сейчас законопроект, прошедший три чтения в Госдуме, находится на обсуждении в Совете Федерации.

Федеральным законом о внесении изменений в КоАП РФ закреплена административная ответственность за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Гражданам грозит штраф до 60 тысяч, должностным лицам — до 100 тысяч рублей, юридические лица заплатят от 200 до 300 тысяч рублей. Повышенные штрафы вводятся за те же действия, совершенные с использованием СМИ или сети интернет.

Владельцы социальных сетей должны проводить их мониторинг в целях выявления запрещенной информации, в том числе с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. В случае выявления такого контента владелец соцсети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к такой информации. Если же он не может самостоятельно оценить противоправность контента, то в течение суток обязан отправить данные в Роскомнадзор. Также любой гражданин, который выявил в социальных сетях информацию, запрещенную к распространению, может обратиться к владельцу социальной сети или в Роскомнадзор с просьбой принять меры по ограничению доступа к ней.

СПРАВКА «СЧ» Роскомнадзор подготовил и будет вести реестр интернет-ресурсов с аудиторией более 500 тысяч человек, это ведомство имеет возможность обязать удалить контент, нарушающий федеральные законы. Татьяна Евдокимова отметила, что в прошлом году в Чувашии по судебному решению на блокировку было внесено порядка 4000 информационных ресурсов, которые содержали в себе запрещенную информацию.

Председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков отметил, что в Центральной избирательной комиссии есть рабочая группа по информационным спорам, которая работает с обращениями на блокировку социальных сетей. Он удовлетворен тем, что законодатели попытались отрегулировать интернет как сферу предвыборной агитации. «За нарушение правил агитации Роскомнадзор сможет заблокировать любой ресурс, но как это будет происходить на практике, мы понимаем не до конца, — отметил Цветков. — Скорее всего, это будет некая высшая мера. И она не будет применяться очень активно. Любое обращение о блокировке будет изучаться в рабочей группе ЦИК РФ. Но если таковых будет очень много, то их рассмотрение спустится в регионы».

А еще он посетовал на то, что рабочая группа по информационным спорам не сможет «мониторить» весь интернет. «В первую очередь будем работать с обращениями от участников избирательного процесса. Это может быть избиратель, политическая партия или кандидат. Рабочая группа будет определять, является ли этот материал агитационным, содержатся ли в нем признаки нарушения законодательства. Если материал именно таковой, то отправляется запрос в Роскомнадзор с просьбой заблокировать данный интернет-ресурс».

Правда, Татьяна Евдокимова полагает, что решающее слово все же остается за избиркомом, а ее ведомство будет выполнять принятое решение. «В таком случае все решения будут половинчатыми, будем констатировать, что есть признаки нарушения. И вряд ли этого будет достаточно, чтобы блокировать ресурс», — сказал председатель ЦИК. И добавил, что в наиболее проигрышном положении оказываются СМИ, которые могут не только заблокировать, но и подвергнуть серьезным штрафным санкциям.

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 497-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», вступивший в силу с 10 января этого года, ужесточает контроль за их проведением. «Суд может признать публичным мероприятием не только совокупность одиночных пикетов, но и участие в них нескольких лиц поочередно, а также объединенное единым замыслом и (или) общей организацией массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики», — говорится в нем.

Есть требования и к журналистам, освещающим публичное мероприятие. Им запрещено непосредственно в нем участвовать (собирать подписи и пожертвования, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать наглядную агитацию и другие «непозволительные» действия). Журналисты не должны скрывать отличительный знак (признак) представителя СМИ. Он устанавливается Роскомнадзором.

Татьяна Львовна сообщила, что это ведомство уже подготовило приказ, согласно которому отличительными знаками журналистов на массовых мероприятиях будут зеленые «неоновые» жилеты и бейджи установленного образца. Это касается всех аккредитованных журналистов на территории Российской Федерации.