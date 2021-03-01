Спутниковая система «сдала» нетрезвого водителя полиции

Трагикомичная история приключилась на днях в Канашском районе. Нетрезвый водитель на повороте не справился с управлением, съехал в кювет и отправился искать трактор, чтобы вытащить свою «Ладу» обратно на дорогу. По возвращении его ждал большой сюрприз: к месту аварии съехались экипажи ГИБДД, пожарной службы и скорой помощи. У горе-ездока глаза на лоб полезли — он никого не вызывал. За него это сделала установленная в автомобиле спутниковая программа экстренного реагирования при авариях.

Все время, пока инспекторы районного отделения ГИБДД «оформляли» пьяного водителя, тот пребывал в полной прострации. Мало того, что машина «сдала» его полиции, местному жителю предстоит еще разбираться и с судебными приставами: он был временно ограничен в пользовании транспортным средством из-за непогашенных долгов…

P.S. Российская государственная система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» с 2018 года устанавливается на все автотранспортные средства, продаваемые в России.

Фото МВД по Чувашии

В аварии нетрезвый водитель не пострадал, но на штрафы придется раскошелиться…