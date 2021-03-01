Преемник «Ракет» и «Метеоров» украсит нынешнюю навигацию

Автор: Людмила АрзамасоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выбрано название для первого из трех быстроходных речных судов на подводных крыльях «Валдай», которые должна получить Чувашия. Он будет носить имя нашего земляка, кораблестроителя Алексея Крылова. По результатам опроса, проведенного в группе «Чувашская Республика» в социальной сети ВКонтакте, за этот вариант проголосовали более 30 проц. пользователей.
Алексей Николаевич Крылов родился в 1863 году в Алатырском уезде (ныне деревня Крылово Порецкого района Чувашии). Он является автором множества работ по механике, математике, астрономии, артиллерии. А главное — Алексея Крылова справедливо считают одним из родоначальников современного отечественного кораблестроения.

КСТАТИ
Наша газета уже сообщала, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Чувашии средств на приобретение трех скоростных пассажирских судов «Валдай 45Р». А Глава республики Олег Николаев поручил профильным министерствам и ведомствам поработать совместно с коллегами из Татарстана, чтобы наладить «межрегиональные перевозки с туристическими элементами».

Быстроходный «Валдай» разработан и построен силами «Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева». Ростислав Евгеньевич Алексеев — гениальный кораблестроитель уже советского периода, создатель судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолетов. Именно алексеевское ЦКБ по СПК, базирующееся в Нижнем Новгороде (прежде — Горьком), разработало стремительные и удивительно красивые «Ракеты», «Метеоры», «Кометы», на фоне обычных теплоходов выглядевшие какими-то пришельцами из будущего. На них когда-то легко можно было домчаться до многих населенных пунктов на волжских берегах. Да и не только на волжских…
Теперь утраченное возрождается. Более того, в СПК, приписанном к Чебоксарскому речпорту, будут символично сочетаться имена двух великих русских кораблестроителей.

К СВЕДЕНИЮ
Сейчас жители Чувашии выбирают название для второго судна «Валдай». На портале «Народный контроль» проходит опрос, где каждый желающий может предложить свой вариант до 4 марта. По правилам название не должно числиться в реестре речных судов.

Первый «Валдай» сошел со стапелей в сентябре 2017 года в Чкаловском районе Нижегородской области — там находятся производственные площадки ЦКБ. «Ветераны конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева подходили к кораблю и, словно не веря своим глазам, щупали алюминиевые бока и лопасти речного красавца. «Валдай 45Р» — первенец современной России в своей отрасли за последние 30 лет.

Попыток возродить производство судов на подводных крыльях было много, но ни одна из них не завершилась успехом. И вот наконец-то», — сообщала «Комсомольская правда».
Пока преемник «Ракет» и «Метеоров» курсирует на маршрутах в Ханты-Мансийском автономном округе и в Нижегородском регионе. Пассажиры отмечают, что в салоне большие окна, поддерживается должный микроклимат благодаря системе кондиционирования, а также хорошая шумоизоляция и плавный ход. Жаль, правда, что судно не целиком отечественное: его «сердце» — весьма экономичный двигатель — немецкого производства, в России такие пока только разрабатывают.

А вот несколько отзывов с сайта ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева.
dd r (9 месяцев назад):
«В том году с очередями на единственный «Валдай» был какой-то кошмар, даже людям с уже купленными билетами, с детьми места не хватило, дети плакали. Может, в этом году получится спокойно покататься, а не дозваниваться до кассы всю неделю и вставать в 6 утра, чтоб приехать за час занять очередь».
DMITRIY BELTUYKOV (6 месяцев назад):
«26 июля 2020 г. также прокатился на «Валдае» до Городца. Желаю производству СПК процветания и новых моделей судов. Ждем «Метеор 2.0» и «Ракету 2.0», желательно с открытыми площадками, как было на старых «Метеорах», «Комете» и «Ракете».
vmolchanoff (6 месяцев назад):
«…Безграничная радость греет наши сердца, когда мы видим, как возрождается российское кораблестроение, как оно берет новые высоты. Так держать».

 

ЗОЯ ТРИФОНОВА,  начальник отдела развития туризма и ремесел Минэкономразвития Чувашии:

«В нынешнюю навигацию мы собираемся пустить «Валдай» по рейсовому маршруту Чебоксары — Казань без остановок. Хотя на первом этапе это будут пассажирско–туристические рейсы. Билеты — в свободной продаже для всех желающих, а не так, чтобы на берегу перед отплытием формировалась туристическая группа. Пассажирам допускается перевозить ручную кладь, как на самолетах экономкласса, животных в переносках, клетках.
И все же основная наша задача — с помощью первого в истории Чувашии туристического маршрута на быстроходном судне увеличить число путешественников, приезжающих в республику. И не только заинтересовать их живописными панорамными видами, открывающимися с теплохода на подводных крыльях, но и дать время на прогулку по городу.
Надо составить такой график движения, чтобы и чебоксарцам было удобно доехать до Казани, осмотреть ее достопримечательности, и казанцев привезти к нам, показать столицу. Это непросто, так как к открытию навигации ждем один «Валдай», остальные прибудут позже. Поэтому пока планируем только один рейс туда и один — обратно.
Кто помнит, в советские времена билет на скоростной водный транспорт был вдвое дороже, чем на автобус. Эта пропорция сохранится. Если сегодня автобусом до Казани можно доехать в среднем за 400 рублей, то билет на «Валдай» ориентировочно будет стоить не более 800 рублей в один конец. Конечно, детские сделаем дешевле».

НАША СПРАВКА
Фото из архива автора, 1977 год
Первые скоростные суда появились в Чувашии еще в середине 1960-х годов: по маршруту «Чебоксары — Казань» перевозки пассажиров осуществляли «Ракеты», с 1973 года СПК «Метеор» перевозило пассажиров по маршруту «Чебоксары — Тольятти», а затем и по маршруту «Юрино — Тольятти». В 1974 году Чебоксарский речной порт приобрел еще СПК типа «Метеор» и «Комета», и пассажирские перевозки стали осуществляться также по маршрутам «Чебоксары — Самара», «Каменка — Ульяновск», «Чебоксары — Нижний Новгород». Общая протяженность маршрутов составляла 830 км.
(C сайта ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева)

 

 

Фото government-nnov.ru
Первый регулярный рейс «Валдай» совершил из Нижнего Новгорода до Городца.

Опубликовано: 1 марта 2021 г.


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