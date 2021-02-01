Межрегиональная выставка «Картофель» пройдет 4-5 марта в торгово-выставочном комплексе «Контур»

Ожидается, что участие в ней примут более 80 российских компаний.

Выставка проводится с 2009 года, являясь единственной специализированной в АПК России. В числе ее организаторов Минсельхоз Чувашии, Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха, КУП Чувашии «Агро-Инновации» при поддержке Минсельхоза России и Союза участников рынка картофеля.

Основная цель форума — объединение современных достижений науки и практики в картофельной индустрии, демонстрация селекционных новшеств и наиболее востребованных сортов, обмен опытом между семеноводческими предприятиями и другие направления. В программе — научно-практическая конференция, заседания круглых столов, мастер-классы, тренинги, дегустации.

Состояние отрасли обсуждалось на специальном совещании с участием Главы республики Олега Николаева. Перед аграриями поставлена задача вывести картофелеводство на качественно новый уровень развития, внедряя экспортоориентированные технологии первичной и глубокой переработки картофеля. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Чувашии Марины Загребаевой, в этом плане картофелеводам будут интересны и полезны представляемые на выставке достижения науки и практики картофельной индустрии, селекционные новшества и наиболее востребованные сорта, новые технологические решения в сфере производства, хранения, переработки, упаковки и транспортировки картофеля.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ В минувшем году вся посевная площадь картофеля в России составила 1,2 млн га. На долю ПФО приходится четверть посадочной площади. В Чувашии под картофелем было 18,6 тыс. га — это 6,2% от площади по ПФО, сообщают в Минсельхозе республики. По объему клубней, выращенных в крупнотоварном секторе, Чувашия на втором месте в округе. Картофелеводы региона экспортировали 576 тонн клубней в Казахстан, Узбекистан и на Украину.

Фото Олега Мальцева из архива «СЧ»

На выставке руководители сельхозпредприятий изучают не только селекционные сорта картофеля, но и современную агротехнику.