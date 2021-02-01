Передвижная выставка «Без срока давности» открылась в Театре оперы и балета

Цена Победы

Выставка «Без срока давности» работает в Чебоксарах с 8 февраля. Как уже сообщала «СЧ», в 75-ю годовщину выступления на Нюрнбергском международном военном трибунале главного обвинителя от СССР Романа Руденко она была открыта в Чувашском кадетском корпусе. На этой неделе выставка сменила место дислокации. Вместе со зрителями, пришедшими в театр, познакомился с ней и Глава Чувашии Олег Николаев. И отметил важность выставки, «передающей последствия страшной войны, которую пережила наша Родина, понеся при этом большие потери».

В рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина, поисковиками, сотрудниками архивов, работниками правоохранительных органов в течение двух лет была проделана масштабная работа.

В ряде регионов страны поисковые отряды обнаружили неизвестные места захоронений мирных жителей, уничтоженных карательными подразделениями, в ходе эксгумаций выявились новые ужасающие факты преступлений фашистов. Так, выяснилось, что у деревни Жестяная Горка Новгородской области карательный отряд расстрелял около 2600 мирных жителей, среди которых были сотни детей. А порой на малышей нелюди и патронов жалели — в псковской деревне Моглино при обследовании захоронений оказалось, что все дети убиты ударом в голову.

В городе Ейск 214 детей-инвалидов, эвакуированных из Симферополя, фашисты отравили газом в машинах-«душегубках». А вывезенных из Смоленска ребятишек продавали в Литве по 3 марки за ребенка. Потрясает единица измерения фашистами проданных ими детей — 3 вагона… В результате проведенной работы в семи регионах России открыты уголовные дела. Большинство выявленных преступлений фашистов квалифицируется как геноцид.

Важно, чтобы об этих фактах знали как можно больше людей — и понимали, и помнили, какой ценой далась нам Победа. Поэтому передвижная выставка продолжит свое путешествие. В начале марта ее примет Национальная библиотека, в апреле — Чувашский национальный музей. После Дня Победы выставка переедет в Государственный исторический архив, а дальше ее ждут в городах и районах республики. Уже поступило интересное предложение от Моргаушского района — выставку там хотят показать в центрах сельских поселений и в школах района.

КСТАТИ В роли экскурсовода на выставке «Без срока давности» выступил председатель совета регионального отделения Поискового движения России и давний автор «СЧ» Евгений Шумилов. Главе Чувашии он рассказал не только об истории появления выставки, но и о нашем замечательном земляке, Герое Советского Союза Михаиле Карпееве. Уроженец Чебоксар, знаменитый военный летчик, один из немногих Героев Советского Союза, и по сей день остающихся в строю, сейчас живет в Харькове, и земляки обязательно постараются поздравить его с Днем защитника Отечества. Подробнее об этом замечательном человеке читайте в следующих выпусках «Советской Чувашии».

Фото Максима Васильева

Цель всероссийского проекта «Без срока давности» — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.