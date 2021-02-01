Госжилинспекция через суд добилась сноса незаконных хозблоков в подвалах домов

Более года длился судебный спор Госжилинспекции Чувашии и управляющей организации, которой было предписано демонтировать самовольно построенные кладовые помещения в подвале многоквартирного дома № 20 по улице Чернышевского в городе Чебоксары.

Так, Инспекцией в ходе проведения мероприятия по контролю было выявлено, что отдельными собственниками жилых помещений в подвальном помещении под четвертым подъездом дома самовольно устроены кладовые помещения, по которым отсутствовали, как сведения в техническом паспорте дома, так разрешительная документация по устройству.

В установленные сроки управляющая организация предписание органа государственного жилищного надзора не исполнила и работы по демонтажу всех незаконно устроенных кладовых помещений не выполнила, предпочтя оспорить требования Инспекции в судебном порядке.

Окончательное решение в спорной ситуации вынес Первый арбитражный апелляционный суд, признав предписание Госжилинспекции Чувашии законным и исполнимым.

Не менее интересная ситуация сложилась в доме № 2 по улице Анисимова в городе Чебоксары, когда управляющая компания во исполнение предписания демонтировала самовольные постройки, которые, действительно, ограничивали доступ работникам управляющей организации к инженерным сетям для их обслуживания и ремонта.

Но с таким решением не согласился один из владельцев незаконной постройки, обжаловав предписание Инспекции в Московском районном суде города Чебоксары.

Судебная инстанция и в этот раз подтвердила законность предписания Инспекции.

Таким образом, управляющие компании, осуществляя управление многоквартирными домами, обязаны контролировать и пресекать незаконное устройство кладовок в подвальных помещениях многоквартирных домов.