Нарушитель отомстил за штрафы и получил новый штраф

В октябре прошлого года житель Аликовского района, проезжая на участке автодороги «Никольское — Ядрин — Калинино», увидел установленный у дороги комплекс фотофиксации нарушений ПДД и не преминул тормознуть.

Дело в том, что его неоднократно привлекали к административной ответственности за дорожные правонарушения. Вот и решил выплеснуть все свои эмоции на гражданина, установившего камеру. Нарушитель со стажем обрушил на него грубую нецензурную брань.

После проверки этого факта районная прокуратура возбудила и направила в суд административное дело о правонарушении. За оскорбление гражданина при исполнении им должностных обязанностей чрезмерно эмоциональный водитель оштрафован на три тысячи рублей.