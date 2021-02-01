Нарушитель отомстил за штрафы и получил новый штраф

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В октябре прошлого года житель Аликовского района, проезжая на участке автодороги «Никольское — Ядрин — Калинино», увидел установленный у дороги комплекс фотофиксации нарушений ПДД и не преминул тормознуть.
Дело в том, что его неоднократно привлекали к административной ответственности за дорожные правонарушения. Вот и решил выплеснуть все свои эмоции на гражданина, установившего камеру. Нарушитель со стажем обрушил на него грубую нецензурную брань.
После проверки этого факта районная прокуратура возбудила и направила в суд административное дело о правонарушении. За оскорбление гражданина при исполнении им должностных обязанностей чрезмерно эмоциональный водитель оштрафован на три тысячи рублей.

Опубликовано: 16 февраля 2021 г.


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