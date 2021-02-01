«Альткотельная» позволит привлечь 22 млрд рублей на развитие теплосетей Чебоксар и Новочебоксарска

Дополнительные инвестиции в развитие сферы теплоснабжения будут направлены после заключения концессионных соглашений с муниципалитетами.

Работы, запланированные в рамках перехода на новую модель рынка тепла Чебоксар и Новочебоксарска сегодня обсудили Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Ожидается, что переход на «Альтернативную котельную» позволит федеральной компании инвестировать в модернизацию тепловой инфраструктуры столицы Чувашии в ближайшие 25 лет порядка 18 млрд рублей.

На развитие теплосетевого комплекса Новочебоксарска планируется направить за 15 лет — 3,6 млрд рублей.

«Альткотельная» позволит модернизировать теплосетевой комплекс. В частности, обновить трубопроводы, более половины которых нуждаются в замене. Выполненные работы обеспечат население ресурсом еще более высокого качества.

«Концессия – это возможность для нас, не затрачивая собственных ресурсов решить очень важную задачу обновления системы теплоснабжения. И когда мы говорим система — это не только трубы, которые идут от котельной до потребителя, хотя это самая основная составляющая. Когда эти трубы работают надёжно, у нас не будет прорывов, не будут котлованы появляться зимой. Мы идем на этот шаг осознанно, понимая, что такой подход нам позволяет решить весь комплекс задач по обеспечению людей качественным теплоснабжением при понятных ценовых параметрах»,​ — отметил Олег Николаев.

«Мы планируем качественно изменить существующую систему теплоснабжения региона, сделать ее еще надежнее и эффективнее. Отнесение Чебоксар и Новочебоксарска к ценовой зоне позволят нам в ближайшее время привлечь необходимые инвестиции в развитие сферы теплоснабжения региона», — подчеркнул Андрей Вагнер.

В этом году ПАО «Т Плюс» дополнительно планирует инвестировать в тепловую инфраструктуру Чебоксар и Новочебоксарска 100 млн рублей.