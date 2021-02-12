Экспертный совет займется совершенствованием кадровой политики в органах власти республики

В конце декабря прошлого года был образован Совет экспертов в области оценки управленческих компетенций при Главе Чувашской Республики. Он призван содействовать развитию государственного и муниципального управления, совершенствовать порядок формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров. И вот 10 февраля прошло первое его заседание.

Помимо 19 членов Совета, среди которых специалисты с опытом работы в сфере оценки персонала, в заседании приняли участие Глава республики Олег Николаев и (в режиме видеоконференцсвязи) заместитель начальника Управления Президента России по вопросам государственной службы и кадров Александр Орехов.

Как отметил руководитель региона, вопросы кадрового обеспечения сегодня особенно актуальны — жизнь быстро меняется, а с ней и профессиональные компетенции, необходимые для качественного выполнения трудовых обязанностей. В этом процессе необходима тесная взаимосвязь и бизнеса, и образовательных, научных учреждений, и, конечно же, органов государственной власти. Поэтому объединение усилий специалистов кадровой сферы позволит провести оценку кадрового потенциала госслужащих и выработать меры для повышения их квалификации.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Рассказ о деятельности госслужащих имеет важное значение. Это служение.

И реальность суровее, чем представления… Даже с точки зрения внутренних переживаний, временных и эмоциональных затрат на осуществление трудовой деятельности на госслужбе».

В востребованности такого Совета уверен и Александр Орехов. «Ваш Совет — одна из немногочисленных точек развития в области государственного управления, государственной службы в регионах РФ, которая объединила в своей деятельности как экспертов, так и управленцев. Очень важно, что вы все сели за стол и вместе, сообща, плечом к плечу вырабатываете подходы… Многие сейчас говорят про «социальные лифты», но мы больше придерживаемся в своей работе понятия «социальная лестница». Это когда люди, специалисты постепенно, шаг за шагом получая опыт решения практических задач, двигаются по служебным карьерным лестницам, тем самым набираясь компетенций. И чем больше этих компетенций, тем эффективнее работа», — сказал Александр Валерьевич.

В нашей республике уже ведется серьезная работа, направленная на совершенствование кадровой политики. Так, в прошлом году для привлечения специалистов с лидерскими качествами и управленческими компетенциями состоялись два масштабных конкурса: «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров». И такие конкурсы решено проводить ежегодно.

Конечно, на заседании много говорилось о компетенциях госслужащего. Общее мнение сводилось к тому, что государственная служба — особенный вид работы, и человек должен быть заинтересован этой работой. К тому же, по мнению Главы республики, нужно менять отрицательное мнение о чиновнике. А для этого нужно больше рассказывать о работе госслужащих, мотивируя людей к работе в государственном секторе.