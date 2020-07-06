Как подписаться на СМС-уведомления от налоговой?

Случайно узнал о новой услуге для налогоплательщиков — возможности оперативно получать информацию о недоимке, задолженности по пеням и штрафам через СМС-оповещение и электронную почту. Меня, как владельца небольшого предприятия, это заинтересовало: часто езжу в дальние командировки и о подобных претензиях со стороны налоговиков хотел бы узнавать оперативно. Как подключиться, и во сколько обойдется услуга?

Михаил Шатров, г. Алатырь

Право информировать об имеющейся задолженности организации, предпринимателей, а также физических лиц таким способом налоговые органы получили с апреля нынешнего года, уточнили в УФНС по Чувашии.

Чтобы воспользоваться данной услугой, налогоплательщику следует представить в налоговый орган согласие на такое информирование. Его форма, порядок заполнения и представления утверждены приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@, который вступил в силу 1 декабря текущего года. Согласие принимается как в электронной форме — по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, так и на бумажном носителе — лично или через представителя, заказным письмом по почте. В случае направления по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика согласие должно быть подписано усиленной электронной подписью.

Информация о недоимках (задолженности) будет приходить на номер телефона или адрес электронной почты, указанный налогоплательщиком в согласии, не чаще одного раза в квартал. Информирование для налогоплательщиков — бесплатное.