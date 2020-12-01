Житель Батыревского района лишился денег после крепких объятий незнакомки

приехал в Канаш, чтобы взять кредит в микрофинансовой организации. Пока оформлял бумаги, перемолвился парой фраз с незнакомкой, которая пришла туда же в компании друзей. Расставаясь на улице, женщина неожиданно крепко обняла товарища по займу, чем очень того удивила. А после ухода милашки со «свитой» сельчанин обнаружил пропажу только что полученных в кредит 23 тысяч рублей. Лежавшие в кармане деньги «испарились» вместе с ласковой особой.

Кляня себя за несоблюдение рекомендуемой социальной дистанции, потерпевший пошел в полицию. Там ему показали фотографии из базы данных местных искательниц приключений, по одной из которых 50-летний мужчина опознал злоумышленницу. Оперативники сработали так быстро, что дамочка не успела добраться до дома и распорядиться похищенной суммой. 41-летняя жительница Канаша хорошо известна сотрудникам городского отдела полиции по прошлым своим похождениям. Буквально месяц назад она освободилась из колонии, где отбывала уже не один срок, что, впрочем, не сказалось на ее привлекательности в глазах противоположного пола. Общаясь с ней, мужчины продолжают терять не только голову, но и сбережения…