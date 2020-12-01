«…Состояние Волги от наших усилий улучшится»

Национальный проект «Экология», строительство очистных сооружений, будущее Волги и планы на следующий год — об этом шла речь в беседе с и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александром Воробьевым.

— Александр Юрьевич, в этом году в республике возводятся сразу несколько крупных комплексов очистных сооружений — один объект в поселке Вурнары и два в Чебоксарах. Чем вызвано такое масштабное строительство и что объединяет эти объекты?

— В стране запущен крупный национальный проект «Экология», и один из его подпроектов — «Оздоровление Волги» — направлен на улучшение состояния воды в реке Волге. Он реализуется на территории тех регионов, которые расположены вдоль реки, в том числе и в Чувашии. Основная его цель — снижение сбросов неочищенных стоков в три раза. В рамках этого подпроекта были начаты работы по строительству биологических очистных сооружений в Вурнарах и двух больших объектов в Чебоксарах: ливневых очистных сооружений в центральной части города и в микрорайонах Волжский-1 и 2. Проект находится на особом контроле Главы Чувашской Республики Олега Николаева. Для Чебоксар строительство таких очистных сооружений очень значимый факт. Ливневые стоки до этого у нас не очищались. Понятно, что без поддержки федерального бюджета и национального проекта «Экология» очень сложно было бы силами администрации города и даже бюджета республики это все реализовать. Сейчас такая возможность есть.

— На какой стадии находится строительство каждого из этих очистных сооружений? Пришлось ли столкнуться с какими-то сложностями?

— Уже подходит к завершению строительство в центральной части города, к середине декабря планируем все работы завершить и подготовить всю документальную часть, чтобы в последующем объект ввести в эксплуатацию. По Вурнарам готовность максимально высокая. Объект будет принимать экспертная комиссия, планируем применение нейтральной воды для тестирования. И объект будет сдан для принятия эксплуатирующей организацией.

Что касается микрорайонов Волжский-1 и 2, то этот объект переходящий, его завершение планируется в следующем году. А вот объем запланированных в этом году работ должен быть завершен: технологическое оборудование установлено, колодцы забетонированы.

Конечно, сложности возникают, как в любом деле. Где-то случаются расхождения с проектом, но подрядчики их устраняют. А так, в целом, явных моментов, которые могут помешать — таких нет.

— Как скажется на состоянии экологии республики ввод в эксплуатацию этих очистных сооружений?

— С учетом того, что стоки вдоль Волги будут сокращаться, то и возможности самой реки к реабилитации, к самовосстановлению тоже будут увеличиваться. И мы понимаем, что в перспективе ливневые очистные ежегодно будут сокращать количество неочищенных стоков, то есть без очистки вода в Волгу попадать не будет. Это из года в год будет давать свой положительный эффект.

— Планируется ли в ближайшее время реконструкция или строительство новых подобных объектов?

— Нацпроект был рассчитан до 2024 года, но в связи с новым указом Президента Российской Федерации Владимира Путина проект продлевается до 2030 года. Но в любом случае в ближайшие годы у нас планируется строительство восьми объектов. В следующем году это завершение очистных в микрорайонах Волжский-1 и 2, также мы подали заявку на строительство очистных сооружений в селе Порецком. Планируется строительство очистных сооружений в физкультурно-оздоровительном комплексе «Белые Камни» и микрорайоне «Радужный». Заявку в Минстрой мы уже подали, ждем официального подтверждения. Так что рассчитываем, что у нас в ближайшем году еще четыре новых объекта появится.

— Осуществляются ли аналогичные проекты в других регионах? Какой результат мы получим в итоге?

— Нацпроект «Оздоровление Волги» рассчитан на снижение в три раза объема неочищенных стоков, которые попадают в Волгу, то есть это задача для всех регионов, которые расположены вдоль реки. Где-то объектов больше в зависимости от промышленного потенциала региона, от территории. Но все мы движемся к единому результату и рассчитываем, что состояние Волги от наших общих усилий улучшится.