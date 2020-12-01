За нарушение масочного режима на перевозчиков составлено 60 протоколов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Документы, по сообщению Минтранса Чувашии, будут переданы на рассмотрение в районные суды.

В Минтрансе Чувашии напомнили, что для нарушителей масочного режима действуют предупреждения и наложение штрафов: от 1 до 30 тысяч рублей для граждан; от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 30 до 50 тысяч рублей для предпринимателей (без образования юридического лица), от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

«Несоблюдение установленных требований может грозить перевозчикам привлечением к административной ответственности. Сами перевозчики вправе отказать пассажиру в предоставлении услуги, если у него нет средств индивидуальной защиты», — отметили в ведомстве и добавили, что перевозчик может сам выдавать маски, если есть такая возможность.

Во время рейдов сотрудники Минтранса Чувашии также проверяют регулярность дезинфекции общественного транспорта. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора межрейсовая санитарная обработка должны быть во всех автобусах на конечных остановках по завершении рейса. Полная санитарная обработка проводится в ночное время суток.

Опубликовано: 3 декабря 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Цитата номера
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Красная площадь. Митинг в честь автопробега Москва — Каракумы — Москва, 1933 год

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.