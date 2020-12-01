В ГИБДД рассказали, по чьей вине в ДТП получают травмы дети

Почему нет детского удерживающего устройства в машине? — А мы из гостей едем!

В отделе ГИБДД по городу Чебоксары проанализировали аварии, произошедшие в Чебоксарах с участием несовершеннолетних за 11 месяцев этого года. В 54 таких авариях травмы получили 58 детей. Чаще всего они происходили из-за нарушений правил дорожного движения водителями. И больше половины пострадавших — это дети в возрасте

от 7 до 11 лет.

В этом году число ДТП с пострадавшими детьми-пешеходами почти сравнялось с числом происшествий, в которые попали дети, находившиеся в салоне автомобилей. Так, из 58 детей, получивших травмы, — 35 пешеходов, причем в 15 случаях — по причине неосторожности самих ребятишек. Но часто в авариях бывают виноваты не только дети, не всегда знающие правила дорожного движения, или водители, не всегда соблюдающие их, но и ближайшие родственники детей.

Как сообщили в отделе ГИБДД по городу Чебоксары, сотрудники Госавтоинспекции нередко останавливают взрослых граждан, переходивших дорогу с детьми в неположенном месте. Такая невнимательность и грубое нарушение правил дорожного движения может стоить пешеходам жизни.

СПРАВКА «СЧ» Чаще всего ДТП с участием детей происходили по субботам — 11 раз. А наиболее «аварийное» время суток для несовершеннолетних участников дорожного движения — с 15 до 17 часов дня.

Что касается столкновений транспортных средств, то в таких ДТП травмы получили 17 юных пассажиров. В некоторых случаях можно было избежать тяжелых последствий, если бы родители изначально правильно использовали детские удерживающие устройства, а не держали их в машине для «галочки». «Советская Чувашия» уже сообщала о недавнем ДТП в Шемуршинском районе, в результате которого погиб трехлетний ребенок. Он хоть и находился в детском кресле, но не был пристегнут…

Сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные рейды, разъясняя родителям важность соблюдения правил безопасности детей в автомобиле. И в ходе таких проверок выясняется, что многие из них пренебрегают этими правилами, находя себе оправдание: «А мы из гостей едем», «Только вчера убрали кресло», «На балкон вынесли временно, забыли поставить»… Только вот кому будут нужны такие оправдания, если в ДТП пострадает ребенок? Может хоть штраф за нарушение перевозки детей в 3 тысячи рублей научит забывчивых родителей заботиться о безопасности своих же детей…

Фото отдела ГИБДД по городу Чебоксары

Сотрудники ГИБДД призывают водителей помнить, что в автомобиле главный пассажир — ребенок.