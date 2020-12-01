Субсидии помогут избежать подорожания муки

Минсельхоз России начал разработку правил субсидирования мукомольной отрасли. Проект соответствующего постановления правительства готовится в ведомстве, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

Документом предусматривается возможность предоставления мукомольным предприятиям субсидий на закупку продовольственной пшеницы и ржи для производства муки. Об этом говорится в уведомлении министерства, размещенном на официальном портале проектов законодательных актов РФ. Необходимость таких правил связана с изменчивостью цен на продовольственные пшеницу и рожь, что влияет на себестоимость производства муки.

В Чувашии, по данным КУП «Агроинновации», мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (в бестарном виде) стоит 21,50 руб. за килограмм, 1 сорт — 20,50 руб., ржано-обдирочная — 17,20 руб. за килограмм. Изменений в цене за последнюю неделю не наблюдалось.