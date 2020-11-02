7 предприятий Чувашии примут участие в проекте развития промышленного туризма

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия вошла в число пилотных регионов по развитию промышленного туризма, когда экскурсии проходят на действующих производствах. Это – проект Минпромторга России и АНО «Агентство стратегических инициатив».

3 декабря пройдет совещание по развитию промышленного туризма в республике, где обсудят потенциал и возможности развития этого туристического направления.

Пока к участию в проекте подключаются ОАО «Букет Чувашии», АО «АККОНД», АО «Промтрактор», ЗАО «Хлебозавод Петровский», ООО НПП «ЭКРА», ЗАО «Сеспель» и ООО «Чебоксарский трубный завод». Об этом сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр экономического развития и имущественных отношений региона Дмитрий Краснов на своей странице в Инстаграм.

 

 

Фото чувашинформ.рф

Опубликовано: 30 ноября 2020 г.


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