Полиция нашла водителя, насмерть сбившего пешехода в Мариинско-Посадском районе

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДТП произошло на автодороге «Волга — Мариинский Посад» в Мариинско-Посадском районе 18 ноября около 17 часов. В результате инцидента погиб 67-летний житель деревни Малое Шигаево, а водитель «Лады Гранты» скрылся с места аварии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность водителя, сбившего пешехода, была установлена. В одной из деревень Мариинско-Посадского района был обнаружен автомобиль «Лада Гранта» с характерными повреждениями и следами крови. Виновником аварии оказался 50-летний житель Новочебоксарска. По данным УГИБДД МВД по Чувашской Республике, этот водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение ДТП. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Опубликовано: 26 ноября 2020 г.


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