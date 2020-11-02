Полиция задержала вора, похитившего из квартиры в Буинске 300 тысяч рублей

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

20 ноября в поселке Буинске вор взломал замок и проник в квартиру, где похитил 300 тысяч рублей.
В тот же день оперативники ОМВД России по Ибресинскому району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска МВД по Чувашии вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 22-летний житель Чувашии.
Как выяснилось в ходе розыскной операции, предполагаемый вор находился в Чебоксарах. Его задержали и большую часть денег вернули потерпевшему. В отношении злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ: ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Опубликовано: 25 ноября 2020 г.


Читайте также:

В Ибресях проходит выставка рукодельницы Юлии Коричевой
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
На Камаевом поле прошли соревнования по сноукайтингу
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
В Ибресях восстанавливают обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.