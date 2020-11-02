Новочебоксарский долгострой получил положительное заключение Госстройнадзора

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Проектная документация построенного объекта в поз. 24 по ул. Советская 50А в Новочебоксарске ЖК «Дом для друзей» соответствует требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Соответствующее заключение 24 ноября выдал Минстрой Чувашии.

«Теперь застройщику необходимо получить в администрации г. Новочебоксарска разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После постановки жилого дома на кадастровый учет более 140 участников долевого строительства получат ключи от долгожданных квартир», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что застройщик ООО «Компания «СНЕГ» начал строительство этого дома еще в 2015 году. В феврале этого года объект попал в перечень проблемных.

 

Фото чувашинформ.рф

Опубликовано: 25 ноября 2020 г.


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