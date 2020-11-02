Одна семья — одна компенсация

Мы с мужем сельские педагоги, с июля нынешнего года получили право на компенсацию по оплате ЖКУ. Прописаны и проживаем в разных квартирах — каждый в своей (можно сказать, у нас «гостевой брак»). В первый месяц каждый из нас получил полную компенсацию по тысяче с лишним рублей. В августе — только половину, по 500 рублей. Объяснили это тем, что если в семье два педагога, то им не положена компенсация в размере 100%. А затем пересчитали и июльскую компенсацию, обязав нас вернуть «лишнее». Прав ли бухгалтер в данном случае? А если бы мы жили в разных населенных пунктах, работали в разных школах, но также состояли в браке, все равно бы имели право только на половинную компенсацию?

Лариса Никитина, Канашский район.

Как следует из ответа специалистов Минтруда Чувашии, компенсация здесь привязана не к жилью, а к семье. Согласно статье 5 Закона Чувашской Республики от 08.02.2005 № 1 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг», в случае если два или несколько членов семьи имеют право на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (отопление, теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива при наличии печного отопления, и электроснабжение), а также на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, то компенсация предоставляется в равных долях каждому из них пропорционально количеству таких получателей.