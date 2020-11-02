На чебоксарском предприятии создали автоматическую дезинфекционную кабину

В Чувашии готовы поддерживать перспективные разработки предприятий

На одном из предприятий Чебоксар создали опытную партию дезинфекционных кабин «DEZZONE». Многофункциональное и несложное в обращении устройство позволяет эффективно и достаточно быстро провести процедуру дезинфекции, убивающую микроорганизмы на коже и одежде человека.

18 ноября на встрече с Главой республики Олегом Николаевым, прошедшей на территории Чебоксарского завода автокомпонентов, разработчики таких востребованных сегодня устройств продемонстрировали кабины разных модификаций. Все они состоят из двух отсеков. В первом происходит дезинфекция обуви, обработка рук и дистанционное измерение температуры. Если температура у человека нормальная, то он может пройти во второй отсек кабины, где срабатывает датчик движения, запускающий механизм распыления дезинфицирующего тумана. По рекомендации Министерства здравоохранения Чувашии все кабины оснащены рециркуляторами.

Отличаются дезинфекционные установки только вариантами комплектации, что сказывается на итоговой цене. К примеру, самый «навороченный» бокс имеет специальную видеокамеру с возможностью распознавания лица и автоматической термометрией. Но все модификации можно назвать мобильными — они быстро собираются и разбираются.

Хотя этот продукт сегодня актуален как никогда, местные производители пока не вышли на большой рынок.

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,

депутат Госдумы России: «На Чебоксарском заводе автокомпонентов началось производство интеллектуальной кабины для дезинфекции «DEZZONE-1». При проходе через кабину система создает туман, что позволяет равномерно распределить антисептик по поверхности тела и одежды человека. За несколько секунд кабина обеззараживает обувь благодаря специальному коврику, обеззараживает руки диспенсером, а также — одежду благодаря туману. Кабина самоочищается бактерицидным УФ–рециркулятором. Кабина позволяет использовать любой из известных видов антисептического раствора. В процессе дезинфекции используются только проверенные, абсолютно безопасные и одобренные Министерством здравоохранения Российской Федерации средства. Отмечу, что подобные системы дезинфекции необходимы, чтобы ограничить распространение пандемии коронавируса».

Пока работают лишь штучные экземпляры их продукции — например, в Чебоксарах, на Центральном рынке, и в одной из самарских школ. По словам разработчиков, чтобы вступить в диалог с представителями бизнеса им необходимо получить заключение Роспотребнадзора. Только после рекомендации этого ведомства они смогут более активно продвигать свою продукцию. А запустить масштабное производство таких кабин — не проблема.

Олег Николаев согласился с тем, что в нынешней эпидемиологической ситуации такая продукция должна получить признание. «Будем совместно с заводом работать. В ближайшее время протестируем обеззараживающие кабины на мероприятиях. Испытаем и получим дополнительно подтверждение качества работы продукта. В случае необходимости «подключим» формы поддержки, существующие по линии Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности региона. Дальнейшая задача — расширение сбыта», — сказал Глава Чувашии.

Фото cap.ru

По словам Олега Николаева, масштабное производство кабин для дезинфекции возможно только после тщательного тестирования.