Полицейские ищут водителя, насмерть сбившего пешехода в Мариинско-Посадском районе

18 ноября около 17 часов вечера в Мариинско-Посадском районе, недалеко от Шоршелского поворота, случилось ДТП с наездом на пешехода. По данным МВД по Чувашской Республике, в результате аварии 67-летний житель деревни Малое Шигаево скончался на месте. Водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП. По предварительным данным, транспортное средство виновника ДТП имеет повреждение переднего бампера с правой стороны, возможно, повреждено и лобовое стекло. Водитель, совершивший наезд, был за рулем «Лады Гранта» или «Весты» серо-коричневого цвета и мог скрыться в сторону Цивильска. МВД по Чувашской Республике просит откликнуться очевидцев происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь следствию. Контактные телефоны для связи: 8 (8354) 22-10-02, 8-927-667-13-16 или 102.