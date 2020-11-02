Т Плюс переводит сети в «цифру»

Цифровизация тепловых сетей ПАО «Т Плюс» должна завершиться к 2024 году. Об этом заявил директор по информационным технологиям компании Александр Антонов на CNews FORUM 2020.

Комплекс мероприятий по развитию тепловых сетей сведен в программу «Цифровая сеть», которая включает в себя автоматизацию ЦТП и котельных, систему технического и коммерческого учета с использованием «умных» счетчиков, а также системы управления тепловым узлом и мониторинга повреждений на трубопроводах.

«В программе используются элементы сквозных технологии. В частности, система управления тепловым узлом использует цифровой двойник теплосети для моделирования режимов в псевдореальном времени», — отметил Александр Антонов.

На тепловых сетях в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске компания реализует мероприятия по внедрению системы технологического и коммерческого учета. В общей сложности «Т Плюс» установлено более 100 узлов учета на ключевых точках теплосетевого хозяйства городов на границах балансовой и эксплуатационной ответственности: в тепловых камерах, на насосных станциях, в павильонах. Приборы в автоматическом режиме будут собирать и передавать необходимую информацию о функционировании оборудования в диспетчерскую службу Тепловых сетей филиала Марий Эл и Чувашии.

Реализация программы «Цифровая сеть», уже сегодня позволяет ПАО «Т Плюс» с более высокой точностью определять места, требующие первоочередного внимания и замен, повысить качество теплоснабжения потребителей, эффективней инвестировать в обновление теплосетей, а также снизить издержки при производстве энергии.