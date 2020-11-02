Квартиросъемщики муниципального жилфонда задолжали более 60 млн рублей

Не все чебоксарцы, проживающие в муниципальном жилфонде, оплачивают коммунальные услуги. Если сложить все долги горожан вместе, то получится более 60 млн рублей.

С января этого года в суды было направлено 20 исков о выселении должников, четыре из них суд уже удовлетворил.

Об этом рассказал, руководитель городского управления жилищным фондом Андрей Шестаков на еженедельной планерке в администрации Чебоксар. После предъявления претензий в счет погашения задолженности за коммунальные услуги поступило свыше миллиона рублей.

Проверяющие провели 56 межведомственных рейдов и обнаружили 19 пустующих квартир, в 7 квартирах находились незаконные жильцы. В трех квартирах потребовалось проведение дополнительных работ по дератизации, дезинсекции и вывозу бытового мусора. Материалы рейдов переданы в налоговую службу и сектор по регулированию жилищных отношений для дальнейшей проверки.

Всего в Чебоксарах, как сообщают в администрации города, больше 10 тысяч муниципальных жилых помещений.