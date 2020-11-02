Минстрой Чувашии подал заявку на 1,8 млрд рублей на благоустройство новых микрорайонов

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В 2020 году в Чувашии по программе «Стимул», являющейся частью национального проекта «Жилье и городская среда», построено три автодороги в столице республики.
Две новые дороги появились в микрорайоне «Новый город», еще одна — в микрорайоне «Университет». Общая сумма затрат на их строительство составила 142,8 млн рублей. Благодаря программе «Стимул», сообщают в Минстрое республики, развивается инфраструктура новых микрорайонов, строятся социальные объекты. Так, за последние несколько лет на реализацию данной программы в Чувашии направлено порядка 1 млрд 200 млн рублей, построено 5 детсадов и 7 автомобильных дорог.
«Сегодня потребности жителей республики растут. При покупке жилья они все больше ориентируются на благоустроенность микрорайона, наличие социальных объектов и транспортной доступности», — отмечает первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов. На ближайшие три года в Минстрой России от Чувашии подана заявка на выделение 1,8 млрд рублей. Эти средства планируется направить на развитие 10 микрорайонов в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Опубликовано: 18 ноября 2020 г.


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