Более 900 миллионов рублей направлено на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом заявил Глава республики Олег Николаев на сегодняшнем совещании в Канаше по вопросу проектирования и капитального ремонта объектов здравоохранения. В 2020 году на эти средства запланировано обновить более 40 учреждений.

Как доложил министр здравоохранения Владимир Степанов, по программе модернизации первичного звена в 2021-2025 годах предусмотрено строительство 103 ФАПов, 19 врачебных амбулаторий, 9 отделений общей практики. Это позволит полностью обновить места оказания первой помощи. Ставится задача максимального охвата сельских учреждений интернетом с подключением в единую медицинскую информсистему.

Отдельно прозвучала тема качества проектирования и отбора подрядных организаций на строительные работы в сфере здравоохранения . Как отметил Глава, данные направления вызывают немало нареканий. О срывах строительных сроков на ряде объектов говорил и главный врач БУ «Канашская ЦРБ имени Ф.Г. Григорьева» Сергей Шерне. На эту же тему выступил и министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев.

Олег Николаев посетил новый пункт в деревне Кармамеево. А в ходе совещания в режиме ВКС о работе нового ФАПа в деревне Ивановка Порецкого района рассказала медсестра пункта Марина Зубкова. Всего в нынешнем году в Чувашии будет построено 9 ФАПов, в том числе 3 за счет сэкономленных средств.

Опубликовано: 17 ноября 2020 г.


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