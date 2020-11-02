Уверенные в себе кандидаты могут собирать документы

Автор: Семен АлицевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Объявлен конкурс на должность главы администрации Новочебоксарска.

Конкурс состоится 1 декабря в 14.00 в конференц-зале здания администрации города, а документы на него претенденты смогут подать вплоть до 25 ноября, сообщается на официальном сайте города. Пройдет конкурс в форме индивидуального собеседования с кандидатами и будет включать их выступления и ответы на вопросы.

Оцениваться будут образовательный и профессиональный уровни, а также деловые и личностные качества. Конкурсная комиссия оценит кандидатов и выберет одного или нескольких, а окончательное решение примут городские депутаты на заседании НГСД.

Кстати, в других муниципалитетах республики глав администраций уже выбрали, многие из них и ранее занимали эти должности. Как сообщала «СЧ», администрацию Алатырского района вновь возглавила Нина Шпилевая, Батыревского — Рудольф Селиванов, главой администрации Шумерлинского района снова стал Лев Рафинов. Глав администраций выбрали также в Аликовском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском, Красноармейском, Моргаушском, Порецком, Шемуршинском, Яльчикском и Янтиковском районах и в городе Канаше.

Опубликовано: 16 ноября 2020 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
«Новочебоксарск — город единства народов и культур»
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
«Сотый» троллейбус пока ездит с убытками
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
Перепись населения обрела свой талисман

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.