Уверенные в себе кандидаты могут собирать документы

Объявлен конкурс на должность главы администрации Новочебоксарска.

Конкурс состоится 1 декабря в 14.00 в конференц-зале здания администрации города, а документы на него претенденты смогут подать вплоть до 25 ноября, сообщается на официальном сайте города. Пройдет конкурс в форме индивидуального собеседования с кандидатами и будет включать их выступления и ответы на вопросы.

Оцениваться будут образовательный и профессиональный уровни, а также деловые и личностные качества. Конкурсная комиссия оценит кандидатов и выберет одного или нескольких, а окончательное решение примут городские депутаты на заседании НГСД.

Кстати, в других муниципалитетах республики глав администраций уже выбрали, многие из них и ранее занимали эти должности. Как сообщала «СЧ», администрацию Алатырского района вновь возглавила Нина Шпилевая, Батыревского — Рудольф Селиванов, главой администрации Шумерлинского района снова стал Лев Рафинов. Глав администраций выбрали также в Аликовском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском, Красноармейском, Моргаушском, Порецком, Шемуршинском, Яльчикском и Янтиковском районах и в городе Канаше.