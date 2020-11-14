Роспотребнадзор по Чувашии: в большинстве случаев источником заражения ковид в школах стали учащиеся

Об этом сегодня заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач, комментируя ситуацию с заболеваемостью в образовательных учреждениях республики.

«Случаи регистрируются как среди работников, так и среди учащихся образовательных учреждений. На сегодняшний день у нас 31 активный очаг, в том числе в четырех детских садах, в двадцати пяти школах и в двух средних специальных учебных заведениях. Из 25 школ в 18 первыми заболели дети, а в 7 заболели работники. То есть источником заражения является тот, кто заболел первым, поэтому говорить, о том, что только учителя могут быть источником заражения в образовательных учреждениях – некорректно», — пояснила Вера Головач.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что в Чувашии на каратин могут уходить классами и даже школами. Это делают для ограничения распространения инфекции.

«Если в каком-то классе обнаруживается ребенок, который себя плохо чувствует или у него подтвердился коронавирус, то с момента постановки диагноза, его подтверждения класс на 2 недели уходит на карантин. Так произошло и в пятой школе Новочебоксарска. Директор проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что необходимо временно перейти на дистанционную форму обучения, на карантин. Она уведомила об этом Роспотребнадзор и управление образования города», — сообщил первый заместитель министра образования Чувашии Алексей Лукшин.

В региональном Минздраве напоминают о том, что дети в общественных местах должны соблюдать все меры безопасности. «Заразиться дети могут в любом общественном месте и от родных дома. Тут важно применение всех мер безопасности: необходимо носить маски по дороге в школу в общественном транспорте, в магазинах, в лифте, так как это – маленькое непроветриваемое помещение, нужно мыть руки с мылом, часто обрабатывать их антисептиком», — рассказала главный внештатный специалист педиатр Минздрава Чувашии Эльвира Павлова.