Министр призвал представителей отрасли общественного питания проявить ответственность

В четверг, 12 ноября в центре «Мой Бизнес» в Чебоксарах состоялась встреча вице-премьера республиканского правительства – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова с представителями предприятий общественного питания республики. Поводом для встречи послужили нарушения ограничительных мер, установленных указом Главы региона в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой.

На встрече Дмитрий Краснов предложил представителям бизнеса создать свою рабочую подгруппу при Высшем экономическом совете. И в рамках конструктивного диалога, в соответствии с законодательством выработать устраивающие все стороны варианты действий.

«Мы за то, чтобы вы работали — это основной посыл, — подчеркнул Дмитрий Краснов, — но надо понимать, что тенденции к повторному закрытию заведений есть. Однако все в наших руках: оценив все негативные последствия от закрытий, я предлагаю каждому проявить ответственность не только за себя лично, но и за отрасль в целом».