Новому времени — новые учебники

Вопросы их создания обсудили в институте образования.

«Создание привлекательных и интересных учебников по чувашскому языку — веление времени», — таков был лейтмотив разговора, состоявшегося 10 ноября в Чувашском республиканском институте образования. Ведь в сохранении языка, приобщении детей к культурному наследию, духовным ценностям народа большую роль играют уроки родного языка.

Круглый стол проходил под рабочей повесткой «Совещание по вопросу издания учебника по чувашскому языку». Участвовали в нем те, кто так или иначе причастен к образовательному процессу — члены правительства, директора школ, чиновники, депутаты, директора библиотек, руководители институтов образования, гуманитарных наук. Такой большой и разный состав участников вице-премьер правительства республики — министр образования и молодежной политики Алла Салаева объяснила желанием понять, по каким учебникам учатся сегодня в школах чувашскому языку: «Пригласили разных экспертов, чтобы проговорить и просмотреть учебные пособия, которые издавались на протяжении последних 10 лет, и определить, что взять в основу нового учебника чувашского языка».

Говорили на совещании о многом. И о том, как сегодня идет обеспечение бесплатными учебниками из федерального перечня и республиканского комплекта, и о том, кто и как делает заявки.

Список необходимых учебников и учебных пособий представляют сами общеобразовательные школы. Но если федеральный перечень учебников предлагает большой выбор — по каждому предмету 5–6 комплектов, то у республиканского выбора нет. Так, для чувашских школ (и для 1–4 классов, и для 5–9, и для 10–11) представлено в республиканском перечне по одному комплекту. Одна из причин такой скудности — мало авторов, пишущих учебники.

Справедливости ради надо отметить, что учебные пособия для 1–4 классов для русскоязычных детей имеют хоть и маленький, но выбор — их два комплекта, облегченный вариант и более сложный.

Не обошли участники совещания и новые стандарты обучения родным языкам. Как известно, теперь изучение того же чувашского языка осуществляется по желанию родителей. И как говорили участники — директора школ, к сожалению зачастую выбор идет не в пользу чувашского — многие родители, да и ученики тоже объясняют это тем, что учебники сложны и не интересны. А сохранить язык без интереса к нему не получится.

Учебные пособия, по которым изучают сегодня в школах чувашский язык, созданы в 2012 году. Они морально устарели. За 10 лет поменялись и дети, и методики преподавания. Да и ученики сегодня другие. Они очень продвинутые, их трудно чем-либо удивить. По рассказам учителей, сегодняшние дети большие непоседы, для них привычное состояние — игра. Эти психологические особенности детей, видимо, и надо учесть при создании нового учебника.

«Наша задача не только обучать языку, но и воспитывать, вызвать уважение к чувашскому языку, культуре чувашского народа, чтобы сохранить его традиции, — отметила Алла Салаева, включаясь в полемику. — Значит, урок надо построить так, чтобы ученики не смогли оставаться равнодушными к происходящему. Язык можно учить через театральные постановки, через песни — чувашский язык такой певучий! Дети любят петь, чтобы петь — надо знать слова, а значит, их надо учить. И у учебника обязательно должно быть аудиосопровождение».

Говорили собравшиеся и о том, что чувашский язык изучается не только в республике, но и в регионах, где компактно проживают наши сородичи. Но сегодня они не могут закупать учебник чувашского языка через федеральный перечень, так как он туда не вошел. В период оптимизации он был издан без официальной экспертизы. Как пояснили представители Чувашского книжного издательства, ее проведение стоило больших денег, а издательство ими не располагало. Поэтому сегодня выпускаемые издания числятся под наименованием «Пособие по чувашскому языку» только в республиканском реестре.

«Сегодня вопросами экспертизы для вхождения в федеральный перечень необходимо заняться вплотную, — были единодушны участники совещания. — Есть еще время для подготовки и нужных документов, и нового учебника. При этом обязательно нужно узнать мнение родителей и учащихся, каким бы они его хотели видеть».

А для этого было решено создать рабочие группы из преподавателей чувашского языка и филологов, которые займутся разработкой техзадания для авторов учебника. Возглавит их ректор республиканского института образования Юрий Исаев.

Ирина Диарова, учительница чувашского языка 33 школы г. Чебоксары: «Думается, что каждый уважающий себя человек должен знать язык своего народа так же, как его культуру. Ведь язык — это не только набор фраз, это слой культуры, образ мышления». Фото из архива редакции

ДОСЛОВНО

ИННА ИСАЕВА,

директор чебоксарской гимназии № 5:

«Учебник должен вызывать живой интерес к языку и культуре чувашского народа. В нем должны найти место народные традиции, обряды, рецепты национальной кухни, песни… К обсуждению новых учебных пособий обязательно надо привлечь родителей. Если они почувствуют легкость учебника, они выберут язык».

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии:

«Для чего именно детям нужен чувашский язык? Как только мы, взрослые, ответим на этот вопрос, появятся интересные проекты и интересные учебники… Чувашский язык надо изучать с детского сада, когда это дается легко. Обязательно нужна синхронизация — чувашский язык и музыка, язык и танцы, язык и вышивка… Надо искать новые формы, использовать квесты».