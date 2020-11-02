Прожиточная «минималка» пенсионеров подрастет

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как и финансовая помощь муниципалитетам. 

Многие предприятия общепита пренебрегают ограничениями работы в ночное время, констатировал Глава республики Олег Николаев на вчерашнем заседании правительства. Это в том числе способствует обострению ситуации с распространением коронавируса.

В этой связи Глава поручил Минэкономразвития организовать встречу с представителями бизнеса для обсуждения данной проблемы — с выносом вопроса на ближайшее заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. «Очевидно же, что после 23 часов в кафе и других заведениях проходят вечеринки с участием множества людей, и именно здесь высока вероятность распространения вируса. Пусть коллеги посмотрят на ситуацию и объективно оценят необходимость соблюдения данной нормы, — подчеркнул Олег Николаев. — Ведь практически во всех регионах она действует…»

Нарушающие ограничительный режим заведения работают в основном в Чебоксарах и Новочебоксарске, где самая высокая доля заболевших. Вице-премьеру Алле Салаевой и главе Чебоксарской горадминистрации Алексею Ладыкову поручено провести тотальную проверку кафе, баров и ресторанов.

А владельцы точек-нарушителей пусть публично объяснят, почему они так безответственно себя ведут, сказал Глава республики.

На заседании правительства принят законопроект «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года». В конце октября документ был одобрен Минэкономразвития России, сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, представляя проект. В его обсуждении участвовали более тысячи представителей общественных организаций, предпринимательского и депутатского сообщества. Основным приоритетом остается повышение благосостояния каждого жителя региона, основанное на формировании конкурентоспособной экономики с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом. Объем финансирования, необходимый для реализации Стратегии, в 2020–2035 годах составит 1907,9 млрд рублей.

«Мы с вами должны осознавать, что данный законопроект — это минимальная планка, которую нам дает в качестве задания народ Чувашии, — сказал Олег Николаев. — Нам важно заложить фундаментальные основы реализации данной Стратегии и от этого будет зависеть успешность ее исполнения».

Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова представила поправки в закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2021 год». Такая необходимость возникла с учетом скорректированной прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в России на 2021 год — теперь она составляет 10022 рубля вместо ранее принятых 9512 рублей. С учетом изменений предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в республике на 2021 год в размере 8466 рублей, что на 513 рублей больше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного на 2020 год. Это означает, что пенсионеры, чей совокупный доход не достигает 8466 рублей, с 1 января 2021 года будут получать ежемесячную федеральную социальную доплату к пенсии до этой величины. По данным Минтруда Чувашии, на сегодня получателями такой доплаты в республике являются порядка 25 тысяч человек.

Принято также постановление о величине прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашии и по основным социально-демографическим группам населения за III квартал 2020 года. Как доложила Алена Елизарова, по сравнению со II кварталом в среднем на душу он увеличился на 0,4%, составив 9804 рубля. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 10414 рублей (рост на 0,5%, или на 53 рубля), для пенсионеров — 7951 рубль (рост на 0,2%, или на 12 рублей), для детей — 9883 рубля (увеличение на 0,3%, или на 32 рубля).

На заседании утвержден отчет первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова об исполнении республиканского бюджета за девять месяцев текущего года. Доходы составили 49,8 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 23,8%, расходы — 44,3 млрд, с ростом на 30,8%. Было отмечено увеличение финансовой помощи муниципалитетам в связи с выпадающими доходами — на 1 ноября она составила 256,3 млн рублей. На днях по решению Главы республики на поддержку муниципалитетов выделено еще 109,3 млн рублей.

Принято постановление о распределении в 2020 году грантов в виде субсидий из республиканского бюджета на поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта. Как пояснил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев, в минувшем сентябре Минстроем России были объявлены победители IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в перечень которых от Чувашии вошло Мариинско-Посадское городское поселение. Денежное поощрение, предоставляемое бюджету республики в 2021 году на реализацию проекта благоустройства в городе Мариинском Посаде, составит 50 млн рублей. В связи с этим вносятся изменения в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2024 годы — в части включения мероприятий по благоустройству в городе Мариинском Посаде, софинансируемых из федерального бюджета.

Как уже сообщалось, в прошедший День народного единства в Мариинском Посаде состоялось общественное обсуждение развития исторической части города. «Тогда начали хорошую практику вовлечения населения в такого рода значимые проекты, — прокомментировал новый формат слушаний Глава Чувашии. — Здесь самое важное, что сами жители участвуют в формировании заданий для проектирования изменений общественных пространств. Это очень полезная и интересная практика, которую призываю культивировать и масштабировать».

 

Ночные проверки кафе и баров проходят сейчас во многих городах страны. Во Владивостоке, например, в конце прошлой недели проверили деятельность более 50 организаций общепита. По результатам рейда две организации были вынуждены приостановить свою деятельность, их владельцам грозит штраф до 300 тысяч рублей. Фото gorodv.com

Опубликовано: 11 ноября 2020 г.


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