Рейд по аптекам и отечественные лекарства от ковида

В конце октября активисты федерального партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» проехались по аптекам Чебоксар, чтобы выяснить, можно ли найти на прилавках отечественное лекарство, применяемое в амбулаторных условиях при заболевании коронавирусом. С собой захватили и документ, в котором была обозначена установленная Федеральной антимонопольной службой отпускная цена на препарат.

Результаты поездки оказались не слишком радостными. Препарат, назначаемый при Covid-19, оказался лишь в одной аптеке, причем по цене, в полтора раза превышающей рекомендованную антимонопольщиками. Активисты «Народного контроля» попросили фармацевтов довести до руководства требование о соблюдении отпускной цены и пообещали взять ситуацию под контроль. Остальным аптекам было рекомендовано иметь препарат в наличии.

«Борьба с коронавирусом — нелегкая задача, и с ней мы должны справиться сообща. Считаю недопустимым наживаться на людях, столкнувшихся с Covid-19», — подчеркнул региональный координатор проекта, заместитель главы Чебоксар Виктор Горбунов.

Выявил рейд и положительные моменты. В каждой проверенной аптеке, как оказалось, сегодня можно купить без труда и перчатки, и маски — правда, последние нередко в упаковке по нескольку штук…

Нужных лекарств на аптечных прилавках в день рейда не нашли ни проверяющие, ни покупатели. Фото автора