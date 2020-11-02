Куда исчез с прилавка арбидол?

Решили проверить наличие «популярных» лекарств в чебоксарских аптеках и мы.

…Казалось бы, будний день, все должны быть на работе, а в аптеке «Вита Экспресс» в двух кассах уже стоит народ. Перед нами — пожилая женщина, она довольно долго и настойчиво расспрашивает обо всех новинках, представленных в аптеке, попутно консультируясь с фармацевтом. За нами уже стайка покупателей. Кто-то не выдерживает и громко спрашивает: «Есть антибиотик Цефтриаксон?» И, получив отрицательный ответ провизора, удаляется.

«Арбидол и дексаметазон есть?» — интересуемся мы, честно дождавшись своей очереди. И получаем ответ, что арбидола нет, а дексаметазон есть только в таблетках: 53 рубля 30 копеек. Как выясняется после непродолжительного разговора с провизором, арбидола нет уже давно, и когда будет — неизвестно. Термометр есть только инфракрасный за 3500 рублей…

Что ж, попытаем счастье в следующей аптеке — «Фармация». Как и в первой, нам сообщают, что арбидола нет. На вопрос, как его заказать, предлагают позвонить в справочную службу аптеки и узнать всю информацию у них. Что касается дексаметазона, то его тоже нет в наличии. Не оказалось и термометров… Впрочем, в справочной службе нас успокоили и сказали, что в конце недели арбидол скорее всего появится по всей сети аптек «Фармация».

В аптеке «Низкие цены» нам сообщают, что арбидола нет в наличии, нет его и на складе. Зато есть таблетки дексаметазона по цене 31 рубль 20 копеек. Из термометров в наличии только электронные за 1046 рублей. По словам фармацевта, это термометры из последнего поступления, до этого поступали они по совершенно другой цене: 780 рублей за штуку. Что касается обычных ртутных градусников, то они не поступали в аптеку уже месяц.

Последней в нашем маршруте была «Аптека.ру». В небольшом подвальном помещении — яблоку негде упасть. Выдержать дистанцию в полтора метра при таком количестве людей не представляется возможным. Пока ждем своей очереди, разглядываем витрины. Вот ценник на термометр — 509 рублей… Впереди нас парнишка интересуется, есть ли в наличии арбидол, на что получает отрицательный ответ. «Даже заказать арбидол не можем, нет его чуть больше месяца», — вздыхает провизор. Дексаметазона в ампулах в аптеке тоже не оказалось. В наличии были только таблетки — 27 рублей за 10 штук…

Выбор в этой аптеке большой, но дефицитного арбидола нет. Фото Олега Мальцева