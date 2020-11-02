Детей до 16 лет одних в торговый центр не пустят

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Такие ограничения предложило ввести Управление Роспотребнадзора по Чувашии на заседании Оперштаба в минувшую пятницу. А во вторник соответствующий указ подписал Глава республики Олег Николаев.

Руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, напомним, выступила с инициативой запретить нахождение в торговых центрах, в том числе на фудкортах, детей и подростков вплоть до 18 лет. Она пояснила, что мера поможет снизить количество юных жителей республики, гуляющих по торгово-развлекательным центрам после уроков. А это, в свою очередь, может уменьшить заболеваемость сезонными гриппом и ОРВИ, а также COVID-19 в регионе.

Глава Чувашии предложение поддержал. Но возраст несовершеннолетних пересмотрели. Согласно указу детям младше 16 лет можно заходить в торговые центры площадью более 800 квадратных метров только с родителями или законными представителями. На подростков старше 16 лет это ограничение не распространяется.

Опубликовано: 11 ноября 2020 г.


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