С поправкой на пандемию и акцентом на «социалку»

В Доме правительства обсудили бюджет республики на следующий год.

Накануне рассмотрения законопроекта республиканского бюджета на ближайший трехлетний период Глава Чувашии Олег Николаев встретился с руководителями Госсовета и лидерами всех парламентских фракций. Обсуждение главного финансового документа в таком формате прошло впервые.

Открывая встречу, Олег Николаев отметил: расходы республиканского бюджета на 2021 год заложены с существенным увеличением, почти на 9 млрд рублей. Они направлены в первую очередь на социальную поддержку населения, здравоохранение и образование, инвестиционную деятельность и комплексное развитие территорий. Большие планы по развитию инфраструктурных объектов. Поставлена задача в кратчайшие сроки привести в порядок объекты водо-, газо- и теплоснабжения в малых городах республики, таких как Шумерля, Алатырь, Мариинский Посад, Козловка, и в районных центрах. Добиться этого планируется, в том числе, с привлечением концессионеров. «Нужно расставить четкие приоритеты, исходя из имеющихся возможностей, — настроил на работу Олег Николаев. — Очевидно, на все сразу денег не хватит, значит, определить приоритеты надо так, чтобы решая самые сложные вопросы сегодня, закладывать основу на завтра».

Об изменениях в республиканском бюджете на 2020 год, а также о проекте бюджета на 2021-2023 годы подробно рассказал первый вице-премьер чувашского правительства — министр финансов Михаил Ноздряков. Несмотря на изменившую нашу жизнь пандемию, отметил он, в приоритете остается выполнение всех социальных обязательств, поддержка экономики республики, повышение доходов граждан, реализация национальных проектов, повышение инвестиционной активности.

КОММЕНТАРИИ

ВЯЧЕСЛАВ РАФИНОВ, председатель Комитета Госсовета Чувашии по социальной политике и национальным вопросам:

«Приятно, что бюджет существенно пополняется, а средства идут преимущественно на социальную сферу. Это и поддержка здравоохранения — с учетом нынешней ситуации, и различные виды поддержки населения, и помощь малому и среднему бизнесу. Экономика республики уверенно работает, нет снижения. В бюджете на следующий год тоже наблюдается положительная динамика. Он по-прежнему социально-ориентированный. Предусмотрены риски, связанные с коронавирусом. Это средства на поддержку как отдельных категорий граждан, так и экономики. Во всех социальных сферах идет рост выделения средств из бюджета. В здравоохранении предусмотрены льготы медработникам, средства на амбулаторное лечение коронавируса. На образование выделяется более чем 17 млрд рублей. По-прежнему будут строиться детские сады (в Чебоксарах на сегодня определены пять), школы. 2021 год станет годом начала строительства нового современного инфекционного корпуса Республиканской больницы. Продолжится строительство поликлиник, ФАПов, отделений врачей общей практики».

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ, депутат Госсовета Чувашии, фракция КПРФ:

«Положительные изменения, безусловно, есть: меня лично очень порадовало увеличение расходов на приобретение жилья для детей-сирот, о чем наша фракция постоянно говорила на сессиях Госсовета. Второе — приобретение жилья для многодетных семей с пятью и более детьми. Неприятно и стыдно, когда наши

сироты обращаются в суды или прокуратуру, чтобы доказывать свое право на получение жилья. Значительный рост — в сфере образования. Я, как житель поселка Кугеси, был рад услышать, что в следующем году планируется строительство школы на 850 мест в Кугесях, а также в Больших Карачурах. Это два важных для Чебоксарского района социальных объекта. Со своей стороны фракция КПРФ предложила рассмотреть возможность денежной компенсации как альтернативу земельным участкам для многодетных семей. Также мы предложили обратить внимание на реальные меры социальной поддержки детей войны».

КОНСТАНТИН СТЕПАНОВ, депутат Госсовета Чувашии, фракция ЛДПР:

«Фракция ЛДПР оценивает планы по бюджету как весьма оптимистичные. Цифры, которые сегодня были озвучены, нас устраивают: по всем строкам идет рост, как в доходной, так и расходной части. Планируется выполнение всех социальных обязательств, имеющихся на сегодняшний день, помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, социально незащищенным категориям граждан».