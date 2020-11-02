Красный дуб на Красной площади

Первый этап озеленения завершен.

Около 200 деревьев и 4,5 тысячи кустарников появились нынешней осенью на Красной площади Чебоксар. В будущем их станет еще больше. Липы, ивы, дубы, клены, хвойники и многолетние цветы должны добавить шарм обновленной площади.

Деревья на главной площади столицы республики появились не просто так, а по желанию горожан. «Когда летом открывали обновленную Красную площадь люди посетовали, что здесь мало зелени, сплошной бетон», — рассказал журналистам Глава республики Олег Николаев.

Проект озеленения разработала практическая лаборатория Московской архитектурной школы «МАРШлаб». («СЧ» уже рассказывала о том, какие преображения ждут любимое место отдыха горожан, в материале «Красная площадь станет зеленой» от 5 ноября текущего года). Высаживает растения подрядная организация ООО «Фито-Лайн», работы ведутся под контролем администрации города Чебоксары. «Растения подобраны так, чтобы Красная площадь была зеленой в любое время года», — отметил глава администрации города Алексей Ладыков.

Посадки на площади начались в октябре. По словам специалистов-дендрологов, высаженные в это время деревья обычно хорошо зимуют. Посадочный материал адаптирован к климатическим условиям республики и выращен в отечественных питомниках, в том числе на территории Чувашии. К примеру, питомник «Зеленстроя» поставил липы, питомник «Ивушка» — кустарники.

При подборе зеленого убранства площади учли и традиционные предпочтения чувашского народа. Так, одними из основных деревьев стали липы и дубы. Из лип уже сформирована целая аллея, а дубов будет шесть. Это вековые деревья у чувашей считались священными — дуб наши предки ассоциировали с образом отца и величали батюшкой (атте), липу — матушкой (анне). О дубе, как о традиционном символе мужественности, крепости, силы духа, сказал и Глава республики Олег Николаев, посадив дерево вместе с волонтерами в центре площади (недалеко от камня с древними чувашскими рунами): «Закономерно, что именно дуб стал одним из центральных элементов озеленения главной площади республики. С ним связаны легенды чувашского народа, именно он изображен на нашем гербе».

Надо отметить, что расти на Красной площади будут не привычные нам дубы, а краснолистные (их еще называют красными). В отличие от дубов, произрастающих в наших лесах, красный осенью радует глаз красивой яркой окраской. А еще, по словам дендрологов, он хорошо переносит высокую загазованность воздуха и заглушает городской шум.

Высадкой дуба и лип первый этап озеленения завершился. Второй продолжится весной 2021 года. К уже растущим барбарису, кизильнику и пузыреплоднику планируется добавить хвойные кустарники. Таким образом, главную площадь столицы республики будут украшать 350 деревьев и 5 тысяч кустарников. Появятся здесь и цветники из многолетников и летников. По мнению ландшафтников-дизайнеров, все насаждения гармонично составят единый ансамбль.

«Уже и не вспомню, сколько деревьев посадил за свою жизнь, — написал в Инстаграме Олег Николаев после участия в озеленительной акции на Красной площади. — С детства помогал высаживать деревья по краям оврагов, чтобы остановить их расширение. Потом школьником активно участвовал в акциях по посадке леса. И сейчас стараюсь не пропускать таких акций и поддерживать тех, кто генерирует такие созидательные проекты». Фото Олега Мальцева