В Зеленый день всех ждут подарки и скидки от Сбера

Больше чем акция.

11 ноября стартует масштабная всероссийская акция «Зеленый день», приуроченная ко дню рождения Сбера. В этот день экосистема сервисов Сбера презентует своим клиентам и партнерам лучшие подарки, акции и спецпредложения. По словам организаторов, «Зеленый день» обещает стать самой масштабной акцией 2020 года, а выгода от некоторых скидок и предложений в Чувашской Республике достигнет 70%. Воспользоваться скидками можно уже сейчас на сайте sber.ru.

12 ноября Сбер отметит свой 179-й день рождения. И уже третий год подряд компания кардинально меняет представление о своем празднике, презентуя клиентам лозунг «Не принимать подарки, а дарить». Концепция акции нашла положительный отклик у миллионов людей по всей стране, к ней присоединяются не только общефедеральные партнеры, но и региональные. В этом году участие в Зеленом дне примут около 200 партнеров Сбера. Среди них есть интересные предложения от авиакомпании Победа, сетей АЗС Газпромнефть и Роснефть, автомобильных марок Volkswagen и Toyota, интернет-магазинов Lamoda и Wildberries , магазинов Детский мир и Дочки-Сыночки, косметических брендов L’Oreal и Estee Lauder, торговых марок Askona и Togas, фирм-производителей смартфонов Xiaomi и Huawei… С развитием экосистемы Сбера существенно расширился и спектр уникальных предложений и услуг, которые будут представлены для самых разных категорий покупателей и по самым выгодным ценам.

Лучшее предложение с ограниченным числом промокодов

Организаторы сообщают, что лучшим предложением-сюрпризом от Сбера станут новинки: двухгодичная подписка по годовой цене на СберПрайм за 999 рублей и выгодная подписка SberBox Прайм, по экономной цене — 299 рублей в месяц. При подписке на SberBox Прайм – медиаприставка SberBoх будет в подарок. Приставка SberBox Прайм с виртуальным ассистентом и голосовым управлением не только решит для вас ряд бытовых вопросов, но и организует культурно-развлекательный досуг, предоставит доступ к любой музыке, фильмам и играм. На новинку СберПрайм будет действовать ограниченное количество промокодов со скидкой. Еще одним фирменным сюрпризом от Сбера будет возможность оформить страховку от СберСтрахование с 40-процентной скидкой.

Сегодня в праздничной программе Зеленого дня — на сайте sber.ru будут проходить эфиры с известными блогерами. А 11 и 12 ноября каждый сможет воспользоваться уникальными предложениями и представленными скидками. Принять участие в акции смогут абсолютно все желающие. А для корпоративных клиентов Самый выгодный день в году растянется на целую неделю с 11-17 ноября.

Воспользоваться предложениями и скидками очень просто. Для этого нужно зайти на портал sber.ru, авторизоваться по Сбер ID и открыть интересующие вас предложения, затем заполнить небольшую анкету о своих интересах и хобби и указать почтовый ящик, для того чтобы Сбер напомнил о начале распродажи. Чтобы получить еще более интересные предложения, можно пригласить друга.

Наша топ-подборка самых интересных и выгодных предложений Зеленого дня от Сбера и его партнеров

— магазин Эльдорадо предоставит скидки до 70% на некоторые товары

— СберМобайл предоставляет свои услуги со скидкой 50% на 3 месяца

— Сберстрахования предоставляет скидку в 40% на страховые программы

— СберЗдоровье предлагает скидку на безлимитные консультации от 33%

— DeliveryClub предлагает скидку в 30% на один заказ и 20% при заказе через приложение

— Xiaomi предоставит скидку на смартфоны до 24%

— Сбермаркет предоставит скидку до 25% на определенные товары при заказе через приложение

— СберПрайм предоставляет двухгодичную подписку за 999 рубю по цене годовой

— СберБоксПрайм предоставит подписку за 299 руб. в месяц

— Интернет-магазин Lamoda предлагает до 25% на весь ассортимент

— Лоукостер Победа предоставляет скидки до 15% на все направления

— Газпромнефть с каждого литра топлива спишет 2 рубля

— онлайн-кинотеатр ОККО Оптимум предоставляет месячную подписку за 1 рубль и 50-процентнуюскидку за первое продление клиентам Сбербанка

Также Сбер приготовил специальные предложения для бизнеса, которые будут действовать 11-17 ноября:

0% на зарплатные выплаты при подключении через СберБизнес,

Кэшбэк 10% по бизнес-карте MasterCard,

Спреды от 10 до 20 копеек от курса рынка для организаций, занимающихся импортно-экспортными операциями.

Квартиры со скидкой: специальное предложение для жителей Чувашской Республики

Воспользоваться скидкой можно будет и на жилплощадь. Для этого достаточно в Зеленые дни акции забронировать квартиру через сервис ДомКлик и потом уже неспешно заниматься оформлением своей будущей недвижимости. В случае бронирования в дни акции все прописанные скидки сохраняются за покупателем.

ООО «ГК «ЦЕНТР» – скидка 1% на квартиры в ЖК «Серебряные ключи»

ООО «Империалстрой» — скидка 3,5% на квартиры в ЖК «Видный»

ООО «СЗ «СМУ-58» – скидка 1,79% на квартиры в ЖК «Никольский»

ООО «СЗ «Капитал-Инвест»» и ООО «СЗ «Вектор-Инвест» — скидка 1,79% на квартиры в ЖК «Ясная поляна»

ООО «Волгажилстрой» — скидка 3% на квартиры в ЖК «Седьмое небо»

ООО «СЗ «Волгастройдевелопмент»» — скидка 1% на квартиры в ЖК «Финская долина»

АО «СЗ «ИСКО-Ч»» — скидка 1% на квартиры в жилом районе «Новый город»

АО «СЗ «Инкост» — скидка 1% на квартиры в жилом районе «Новый город»