В Зеленый день всех ждут подарки и скидки от Сбера

Больше чем акция.
11 ноября стартует масштабная всероссийская акция «Зеленый день», приуроченная ко дню рождения Сбера. В этот день экосистема сервисов Сбера презентует своим клиентам и партнерам лучшие подарки, акции и спецпредложения. По словам организаторов, «Зеленый день» обещает стать самой масштабной акцией 2020 года, а выгода от некоторых скидок и предложений в Чувашской Республике достигнет 70%. Воспользоваться скидками можно уже сейчас на сайте sber.ru.
12 ноября Сбер отметит свой 179-й день рождения. И уже третий год подряд компания кардинально меняет представление о своем празднике, презентуя клиентам лозунг «Не принимать подарки, а дарить». Концепция акции нашла положительный отклик у миллионов людей по всей стране, к ней присоединяются не только общефедеральные партнеры, но и региональные. В этом году участие в Зеленом дне примут около 200 партнеров Сбера. Среди них есть интересные предложения от авиакомпании Победа, сетей АЗС Газпромнефть и Роснефть, автомобильных марок Volkswagen и Toyota, интернет-магазинов Lamoda и Wildberries , магазинов Детский мир и Дочки-Сыночки, косметических брендов L’Oreal и Estee Lauder, торговых марок Askona и Togas, фирм-производителей смартфонов Xiaomi и Huawei… С развитием экосистемы Сбера существенно расширился и спектр уникальных предложений и услуг, которые будут представлены для самых разных категорий покупателей и по самым выгодным ценам.
Лучшее предложение с ограниченным числом промокодов
Организаторы сообщают, что лучшим предложением-сюрпризом от Сбера станут новинки: двухгодичная подписка по годовой цене на СберПрайм за 999 рублей и выгодная подписка SberBox Прайм, по экономной цене — 299 рублей в месяц. При подписке на SberBox Прайм – медиаприставка SberBoх будет в подарок. Приставка SberBox Прайм с виртуальным ассистентом и голосовым управлением не только решит для вас ряд бытовых вопросов, но и организует культурно-развлекательный досуг, предоставит доступ к любой музыке, фильмам и играм. На новинку СберПрайм будет действовать ограниченное количество промокодов со скидкой. Еще одним фирменным сюрпризом от Сбера будет возможность оформить страховку от СберСтрахование с 40-процентной скидкой.
Сегодня в праздничной программе Зеленого дня — на сайте sber.ru будут проходить эфиры с известными блогерами. А 11 и 12 ноября каждый сможет воспользоваться уникальными предложениями и представленными скидками. Принять участие в акции смогут абсолютно все желающие. А для корпоративных клиентов Самый выгодный день в году растянется на целую неделю с 11-17 ноября.
Воспользоваться предложениями и скидками очень просто. Для этого нужно зайти на портал sber.ru, авторизоваться по Сбер ID и открыть интересующие вас предложения, затем заполнить небольшую анкету о своих интересах и хобби и указать почтовый ящик, для того чтобы Сбер напомнил о начале распродажи. Чтобы получить еще более интересные предложения, можно пригласить друга.
Наша топ-подборка самых интересных и выгодных предложений Зеленого дня от Сбера и его партнеров
— магазин Эльдорадо предоставит скидки до 70% на некоторые товары
— СберМобайл предоставляет свои услуги со скидкой 50% на 3 месяца
— Сберстрахования предоставляет скидку в 40% на страховые программы
— СберЗдоровье предлагает скидку на безлимитные консультации от 33%
— DeliveryClub предлагает скидку в 30% на один заказ и 20% при заказе через приложение
— Xiaomi предоставит скидку на смартфоны до 24%
— Сбермаркет предоставит скидку до 25% на определенные товары при заказе через приложение
— СберПрайм предоставляет двухгодичную подписку за 999 рубю по цене годовой
— СберБоксПрайм предоставит подписку за 299 руб. в месяц
— Интернет-магазин Lamoda предлагает до 25% на весь ассортимент
— Лоукостер Победа предоставляет скидки до 15% на все направления
— Газпромнефть с каждого литра топлива спишет 2 рубля
— онлайн-кинотеатр ОККО Оптимум предоставляет месячную подписку за 1 рубль и 50-процентнуюскидку за первое продление клиентам Сбербанка
Также Сбер приготовил специальные предложения для бизнеса, которые будут действовать 11-17 ноября:
- 0% на зарплатные выплаты при подключении через СберБизнес,
- Кэшбэк 10% по бизнес-карте MasterCard,
- Спреды от 10 до 20 копеек от курса рынка для организаций, занимающихся импортно-экспортными операциями.
Квартиры со скидкой: специальное предложение для жителей Чувашской Республики
Воспользоваться скидкой можно будет и на жилплощадь. Для этого достаточно в Зеленые дни акции забронировать квартиру через сервис ДомКлик и потом уже неспешно заниматься оформлением своей будущей недвижимости. В случае бронирования в дни акции все прописанные скидки сохраняются за покупателем.
- ООО «ГК «ЦЕНТР» – скидка 1% на квартиры в ЖК «Серебряные ключи»
- ООО «Империалстрой» — скидка 3,5% на квартиры в ЖК «Видный»
- ООО «СЗ «СМУ-58» – скидка 1,79% на квартиры в ЖК «Никольский»
- ООО «СЗ «Капитал-Инвест»» и ООО «СЗ «Вектор-Инвест» — скидка 1,79% на квартиры в ЖК «Ясная поляна»
- ООО «Волгажилстрой» — скидка 3% на квартиры в ЖК «Седьмое небо»
- ООО «СЗ «Волгастройдевелопмент»» — скидка 1% на квартиры в ЖК «Финская долина»
- АО «СЗ «ИСКО-Ч»» — скидка 1% на квартиры в жилом районе «Новый город»
- АО «СЗ «Инкост» — скидка 1% на квартиры в жилом районе «Новый город»
Кстати:
В Чувашской Республике к акции Зеленого дня присоединились около 100 региональных и около 70 федеральных партнеров. А скидки в 10 топовых категориях достигла от 15-70%
Сергей Анисимов, и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО «Сбербанк»:
«Многим жителям Чувашской Республики очень понравились наши скидки, спецпредложения, которые Сбер совместно с партнерами предоставляет третий год подряд.
Сейчас наша цель улучшить жизнь клиентов и сделать ее более удобной и комфортной. Из года в год мы стараемся расширять спектр своих услуг. Сейчас мы больше, чем банк, мы — экосистема сервисов, и все праздничные предложения будут во многом связаны с теми сервисами, которые уже оказываются в рамках нашей системы. Мы рассчитываем, что в этом году установим рекорд по количеству воспользовавшихся нашими сервисами пользователей. А учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране компания Сбера делает все возможное, чтобы наши ключевые услуги предоставлялись дистанционно и минимизировали любые контакты, а значит, снизили риски заболевания коронавирусной инфекцией».