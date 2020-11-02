28 марта стартует второй сезон конкурса для школьников «Большая перемена»

Второй сезон конкурса «Большая перемена» начнется 28 марта 2021 года. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает РИА «Новости».

«Новый конкурс будет объявлен, по традиции, 28 марта. Это Международный день больших перемен, что символично для конкурса «Большая перемена», – сказал он.

Кириенко отметил, что помимо основных этапов конкурса для участников предусмотрены тематические месяцы и недели.

Ранее в «Артеке» стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Большая перемена». 1200 школьников стали финалистами.

Фото: телеканал «МИР»