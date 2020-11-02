Владимир Путин предложил сделать конкурс «Большая перемена» ежегодным

Президент России Владимир Путин считает, что всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» должен стать ежегодным, поскольку общенациональная задача страны — способствовать успеху молодежи, — сообщает ТАСС.

«Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, и те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», — сказал глава государства во время встречи с финалистами конкурса в режиме видеоконференции в понедельник.

«Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России, — обратился Путин к школьникам. — Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни». «Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель, и, убежден, она объединяет всех наших граждан», — подчеркнул президент.

Путин полагает, что название образное — «в нем и жизнь, и школа, время дружбы, новых знаний, открытий и оно отражает грандиозные общественные, технологические изменения, в полном смысле большие перемены, которые сейчас происходят в мире». «Чтобы быть лидерами в бурном, сложном ХХI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке заложен, помочь найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России, ее успехи и достижения», — уверен Путин. Поэтому он считает важным проведение конкурса «Большая перемена», во время которого школьники могут продемонстрировать свои способности.

По мнению президента, «конкурс открыл новые звезды и даже целые созвездия юных талантов». Он отметил, что ребята смогли стать примером для сверстников, «доказали, что все в ваших руках, все зависит и от настойчивости». «Мы обязательно поддержим вас во всех добрых начинаниях и планах», — пообещал глава государства.

Он напомнил ,что победители конкурса получают по миллиону рублей и имеют возможность поступить в лучшие вузы страны, награды получат и лучшие ученики средних классов, и финалисты, не будут забыты и педагоги. Особо президент выделил проекты участников конкурса, касающиеся добровольчества и волонтерства. «Это абсолютно верно, потому что в эпоху больших перемен очень важно оставаться неравнодушным человеком, ценить дружбу, взаимовыручку, оказывать помощь ближнему, беречь природу», — объяснил президент.

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