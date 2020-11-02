Рубежи нашей памяти

На прошлой неделе жители всех районов и городов республики присоединились к акции «Строителям безмолвных рубежей…», старт которой был дан Главой Чувашии Олегом Николаевым. Сурский и Казанский рубежи для обороны от немецких захватчиков строились в Чувашии с 28 октября 1941-го по 21 января 1942 года.

Козловский район

Театрализованное представление, посвященное мобилизации населения на строительство Сурского оборонительного рубежа, жители Козловского района устроили возле центральной библиотеки. Участники реконструкции, одетые в телогрейки и обувь времен Великой Отечественной войны, с лопатами и ломами в руках колонной прошли на набережную Волги к мемориалу Славы.

На митинге «Память о Подвиге» у памятника Неизвестному солдату вспомнили о событиях осени — зимы 1941 года, которые долгое время оставались неизвестными для большого числа людей. К счастью, времена изменились, и о подвиге жителей районов и городов Чувашии, теперь можно рассказывать открыто. Заместитель главы администрации Козловского района Иван Рожков, открывая церемонию, выразил общее желание собравшихся: «Нам, потомкам, необходимо снова оглянуться назад, вспомнить боевые и трудовые подвиги военных лет. Дать должную оценку трудовому подвигу чувашского народа, принимавшего участие в строительстве Сурского и Казанского рубежей».

Строителей безмолвных рубежей участники акции почтили минутой молчания. А в знак скорби о погибших земляках возложили венки и цветы к памятнику.

Шумерлинский район

Шумерлинцы одними из первых стали восстанавливать свой участок оборонительных укреплений. Здесь они строились вдоль Суры от села Засурское Ядринского района. Восстановленные окопы находятся в труднопроходимом лесу, поэтому участники акции «Строителям безмолвных рубежей…» в одежде 40-х годов прошлого века прошли по центральным улицам города с транспарантами в руках и проехали на грузовике, на борту которого было размещено красное полотнище с лозунгом тех времен. К марафону памяти присоединились и школьники, ставшие участниками межрегиональной конференции, посвященной строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Аликовский район

К воссозданию событий строительства Сурского оборонительного рубежа присоединились библиотечные и клубные работники Аликовского района. Реконструкция событий осени — зимы 1941 года была показана в Этническом дворе «Культура и быт верховных чувашей».

А члены краеведческого клуба «Истоки» приняли участие еще и в районной акции «Героические страницы Сурского оборонительного рубежа». Они провели исследовательскую работу, которой поделились со своими читателями: «Во время тяжелой работы очень не хватало помещений для обогрева, быстро изнашивались лапти. От тяжелой работы с кувалдой болели руки. Было задействовано очень много рабочих — кто строил ДОТы и блиндажи, кто валил лес, кто копал…»

Батыревский район

В акции памяти «Строителям безмолвных рубежей» приняли участие работники культуры района. Они не просто переоделись в одежду военного времени, но и принесли утварь, сохранившуюся с тех пор в семьях. И, конечно же, вспомнили родных и знакомых, строивших оборонительные рубежи. Так, Минслу Шарафутдинова — звеньевая у землекопов, чей труд был одним из самых тяжелых, потому что грунт был каменным от сильных морозов, не только показала стахановские результаты, но и заразила своим примером других.

Все девять человек, а это были женщины, перевыполнили норму до 480%.

Канашский район

В Канаше также прошла театрализованная реконструкция событий конца октября — начала ноября 1941 года. Во время ее проведения зрители испытывали самые разные эмоции: боль, горечь, слезы и чувство огромной благодарности к тем, кто стойко выдержал это испытание. А для кого-то эта стройка стала последней… Участники акции уверены, что нам надо помнить об этой странице истории. Пусть оборонительный рубеж и не проходил по территории Канаша, но жители района и города были в числе его строителей.

Ядринский район

В театрализованной реконструкции того, как проводилась мобилизация жителей Ядринского района, приняли участие библиотекари, клубные работники, учащиеся Агротехнического колледжа. О событиях тех дней рассказали глава администрации Ядринского городского поселения Игорь Чеченешкин, председатель районного Совета ветеранов войны и труда Мария Кольцова, военный комиссар Ядринского и Красночейтайского районов Александр Прокопьев. На Площади Победы города звучали песни и стихи военных лет. «Мы — то самое будущее, ради которого строители оборонительных рубежей работали не покладая рук в жестокие морозы, и сегодня склоняем головы перед подвигом тех дней», — звучало рефреном в выступлениях людей.

Алена Оленова, Дарья Кузьмина