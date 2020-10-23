ПО имени Чапаева: сохраняя традиции, к новым вершинам

Производственному объединению имени Чапаева, выдавшему первую продукцию уже через несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны, в следующем году исполнится 80 лет. В канун предъюбилейного дня рождения, отмечаемого 1 ноября, о деятельности и перспективах развития завода мы попросили рассказать его генерального директора Михаила Резникова.

С «Технодинамикой» по пути

— Михаил Сергеевич, вы возглавляете одно из старейших предприятий республики с богатыми историей и традициями — это накладывает дополнительную ответственность на руководство завода?

— Мне кажется, что руководитель похож на капитана корабля, и его ответственность распространяется на все сферы жизнедеятельности организации, пока он находится у штурвала. Руководитель в первую очередь должен отвечать за благополучие своих сотрудников. И наше объединение стремится обеспечить рабочую среду, которая привлекает, сохраняет и развивает лучших специалистов, способных решать производственные задачи и достигать личного успеха.

Дополнительную ответственность накладывает и взаимодействие с новым исполнительным органом предприятия — АО «Технодинамика». Вы наверняка заметили, что отныне мы называем себя «АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех». «Технодинамика» — надежный партнер, способный предлагать заказчикам высокотехнологичную промышленную продукцию, и мы должны соответствовать его уровню.

— Предприятий много, а заводов, куда, скажем так, заходит сырье и выходит готовая продукция, сохранились единицы. И у «чапаевцев» был непростой период — сумели выстоять. Трудности позади?

— Я возглавил предприятие в 2003 году. Оно было в тяжелейшем состоянии. Благодаря правильной экономической политике всего за три года вышли из кризиса и в 2007 году удвоили производство продукции гражданского и специального назначения. Освоили большое количество новых изделий и, главное, сохранили коллектив предприятия. Подобных кризисов больше не было, и даже пандемия не смогла сильно помешать нашей деятельности.

С прицелом на «гражданку»

— С удивлением узнал, что в номенклатуре продукции предприятия, созданного как завод по производству боеприпасов, уже в послевоенном 1946 году значилось два десятка наименований изделий ширпотреба. Сегодня перед заводом тоже стоит задача повышения доли гражданской продукции?

— Идет сокращение гособоронзаказа, заканчивается реализация очередной программы перевооружения. На смену ей придет программа с новейшими образцами вооружения, военной техники. По этому направлению мы участвуем в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, разработке новых видов военной продукции — с прицелом на последующее их изготовление.

С 2012 года, когда Президент Владимир Путин объявил, что после 2020 года последует резкое снижение гособоронзаказа и все предприятия ОПК, перестраивая свою экономику, должны будут развивать гражданские виды продукции, мы усиленно занимаемся модернизацией производств. С одной стороны, развиваем свою науку, с другой — усиливаем маркетинг. Все наши разработки гражданской продукции имеют экспортную направленность, ведем работу по импортозамещению.

— Мало, наверное, предприятий, продукцией которых пользуются чуть ли не в каждом доме. Имею в виду мячи, резиновые галоши, производимые «чапаевцами». Да и пиротехнику можно причислить сюда же. Что еще нового появилось и появится в ассортименте гражданской продукции?

— В 2019 году наше объединение завершило ряд инвестиционных проектов развития гражданской продукции. Под брендом «ПОЙМАЙ» освоено новое производство мячей из пластизоля. В отличие от импортных конкурентов в их производстве используем только натуральные компоненты, безопасные для детей.

Уверенно выходим на рынок нефтедобывающей промышленности — освоено производство резиновых уплотнительных элементов для эксплуатационного оборудования скважин. В планах до 2022 года — новые гражданские проекты общим объемом инвестиций около 400 млн рублей. Среди приоритетных — проект по генераторам аэрозольного пожаротушения. Реализуется проект по организации импортозамещающего производства защитных сапог из полиуретана. Речь идет об обуви для силовых структур, а также повседневной обуви для активного отдыха.

Хотелось бы сказать несколько слов об опытно-конструкторской и технологической работе в сотрудничестве с ведущим отраслевым НИИ фитопатологии — это разработка конструкции и технологий производства комплекса аэрозолеобразующих средств для обеззараживания объектов АПК, транспорта и логистики от грибков, паразитов, клещей, бактерий. Они не имеют прямых отечественных аналогов, по импорту не поставляются.

Недавно мы получили сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, который подтверждает, что наша система менеджмента качества отвечает требованиям для изготовления металлоконструкций и оборудования для объектов атомной энергии. Приступаем к работе по лицензированию этой деятельности для нужд «Росатома».

«Военка» в приоритете

— Номенклатура оборонного заказа тоже интересна — приоткроете завесу тайны?

— Военная продукция в безусловном приоритете. Строительство предприятия началось в 1938 году для производства боеприпасов пиротехнического типа. За свою историю объединением освоены и внедрены в производство сотни различных специзделий различного уровня сложности, и сегодня оно имеет статус одного из крупнейших предприятий боеприпасной отрасли России.

В отличие от коллег-боеприпасников у нашего завода есть резинотехническая производственная площадка. Предприятие — единственный в стране серийный производитель, имеющий мощности и ресурсы по производству резиновых спецпокрытий для судостроительной отрасли России. Наше конкурентное преимущество — комплексные решения по всему циклу производства техпластин: от подготовки компонентов резиновых смесей до испытаний готовой продукции.

— Как обстоят дела с экспортом продукции?

— С мячами резиновыми детскими планируем выйти на рынок Китая. Завершили работу по обязательной китайской сертификации, что дает нам право реализовывать продукцию на территории Поднебесной в категории «детские игрушки».

Первенство по экспорту принадлежит противоградовым ракетам «Алазань». Объединение – единственный серийный их производитель в России и основной поставщик по всем госзакупкам в области предотвращения градобития сельскохозяйственных культур. Технология основана на радиолокационном обнаружении градоопасных облаков и внесении в них с помощью ракет кристаллизирующих агентов на основе йодистого серебра. Методика, единственная в мире, дает гарантии по эффективности защиты растений не менее 70-90%.

Среди последних достижений специалистов предприятия — разработка пусковой установки противоградовых ракет «Эльбрус-А». Ее отличие от предыдущих моделей заключается в возможности пуска ракет различного калибра и совершенно новой автоматизированной системе запуска. Имеем большой опыт по разработке и выпуску противоградовой продукции, в том числе поставкам на экспорт в Таджикистан, Узбекистан, Молдову. Это позволяет сохранять на ближайшее время лидирующее положение на отраслевом рынке.

Социалка — не балласт!

— Какой средний возраст персонала завода, удается ли обеспечивать необходимую на производстве преемственность поколений?

— Средний возраст составляет 42 года. Меняются поколения, на смену старшим приходит молодежь — специалисты с образованием, инженеры, которые могут управлять новейшей техникой, развивать маркетинг, многие из них воспитаны в стенах нашего завода. Только за последние три года сменилось около трех десятков начальников управлений, отделов, главных специалистов.

Преемственность поколений обеспечивают известные династии Юшко, Кадышевых, Галяутдиновых, Иксановых, Румянцевых, Кумбировых, Курбатовых. При этом многие, даже находясь на заслуженном отдыхе, принимают активное участие в жизни завода. Они внесли неоценимый вклад в развитие объединения, а их молодые представители продолжают вести предприятие к новым вершинам.

— Профсоюзная организация, женсовет, советы отцов, ветеранов и т. д. Посчитав балластом, кое-где от них поспешили избавиться, а у вас они не только сохранились, но и развиваются…

— Каждая из них отвечает за определенный блок, но цель у них одна — достойная социальная политика, поддержание корпоративного духа, сохранение традиций. Всегда считал, что социальная составляющая и корпоративная культура имеют для предприятия особое значение, так как забота о сотрудниках позитивно сказывается и на них самих, и на заводе в целом. Недаром наш коллективный договор стал победителем республиканского конкурса «Лучший коллективный договор года».

— Нередко сетуют, что молодежь нынче не идет на производство, ей, мол, теплые офисы и непыльную работу подавай. Вам же, похоже, молодых упрекнуть не в чем — на заводе даже Совет молодежи активно работает.

— Энтузиазму Совета молодежи можно позавидовать — ежегодно ребята проводят десятки культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий. А история Совета началась в 2004 году с разработки программы «Молодые кадры», целями которой стали привлечение рабочей молодежи на завод, создание условий для новоиспеченных заводчан и т. д. Усовершенствованная программа действует и сегодня.

К примеру, молодым специалистам, окончившим учебное заведение по остродефицитным специальностям, присваивается соответствующий статус — с надбавкой к зарплате. Ежегодно пяти молодым работникам назначается премия генерального директора за особую творческую устремленность. Предприятие также компенсирует часть затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам.

Настрой по нраву

— Чувствуете ли поддержку завода со стороны новой власти региона? Будучи гендиректором крупного предприятия и человеком, побывавшим в шкуре члена правительства республики, как оцениваете первые шаги Главы Чувашии Олега Николаева, направленные на подъем экономики региона?

— В серьезности намерений Олега Николаева мы убедились еще в период его руководства республикой с приставкой «врио» — при посещении нашего объединения. Я попросил содействия в снижении земельного налога, который в этом году заметно вырос. Уточнил, что положительное решение вопроса позволило бы предприятию направить сэкономленные средства на реализацию инвестпроектов, нацеленных на инновационные технологии. Олег Николаев наше предложение взял на заметку, озвучил его на высоком федеральном уровне — расширенном заседании Межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения.

Радует внимание к Чапаевскому поселку. Преобразился парк на площади Победы. В ближайшие годы должен обновиться стадион «Волга», запланирована реконструкция автодороги на улице Гражданской. Появилась надежда, что в столице Чувашии будет построено третье транспортное полукольцо, которое соединит северо-западный, юго-западный и новоюжный районы. В одночасье все проблемы не решить, но Олег Алексеевич за короткий период показал, что настроен серьезно. По его инициативе была разработана Комплексная программа социально-экономического развития республики, в которую вошли и наши предложения.

Промышленности нужна не только республиканская, но и федеральная поддержка, причем очень серьезная — снижение налоговой нагрузки. Нельзя сказать, что сейчас совсем нет помощи со стороны власти. К примеру, мы планируем получить льготный заем Фонда развития промышленности на реализацию проекта по производству обуви из полиуретана. Рассчитываем на субсидию из федерального бюджета на компенсацию затрат на НИОКРы в рамках проекта по разработке и производству генераторов аэрозольного пожаротушения и субсидии по кредитному займу на производство «гражданки». Претендуем также на компенсацию части затрат на транспортировку продукции гражданского назначения по экспортным контрактам за период с июля 2020 по июнь 2021 года.

Визит исторический и полезный

— Недавно на заводе побывал премьер-министр Правительства России Михаил Мишустин. Что он извлек из этого визита и какие дивиденды получит объединение?

— Михаил Владимирович посетил участки цеха изготовления резиновых техпластин для судостроения, на выставке ознакомился со спецпродукцией для Минобороны России и продукцией гражданского назначения. Мы представили все виды выпускаемых и осваиваемых техпластин, модельный ряд генераторов аэрозольного пожаротушения. Плюс — новые разработки предприятия: пестицидные шашки для обработки сельхозобъектов от вредных насекомых и резиновые уплотнительные элементы для оборудования нефтедобычи.

Впечатление на премьера произвели средства активного воздействия на метеорологические процессы — ракеты «Алазань», генераторы льдообразующего аэрозоля «ГЛА-105», пусковая установка «Эльбрус-А», пиропатроны ПВ-26 и ПВ-50 для воздействия на облака с целью вызывания и перераспределения осадков.

— Кстати, тот визит широко обсуждался и в социальных сетях. Кое-кто в некоторых участниках встречи с премьером разглядел «ряженых» — переодетых в работников предприятия чиновников…

— Михаил Мишустин побеседовал с представителями руководства, главными специалистами и рабочими предприятия. Люди, кого вы называете чиновниками, уже несколько лет являются сотрудниками нашего объединения. Именно они занимались подготовкой и реализацией проекта по созданию нового резинотехнического производства.

На производство у нас все заходят в спецодежде — это требования охраны труда. На встрече с высоким гостем все были в масках, их сняли только сотрудники, которые задавали вопросы. Речь зашла о поддержании спроса на продукцию завода, возможной поддержке со стороны государства в освоении новых видов продукции и организации новых производств. Михаил Мишустин отметил, что в этих целях отечественным производителям необходимо активнее пользоваться цифровыми платформами. По его словам, первым этапом в этой работе является поиск потребителя в регионе, затем у соседей, по всей стране, а потом и за рубежом. Мы вняли совету премьер-министра и в ближайшее время будем пересматривать маркетинговую работу.

— Начали за здравие, на этой же ноте, пожалуй, и завершим: приказ о премировании коллектива ко дню рождения завода уже подписали? Ну и слова поздравления из уст гендиректора — они дорогого стоят…

— В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в этом году большого праздничного концерта не будет. Награждать и поздравлять заводчан будем в структурных подразделениях. Даже цифру озвучу: для передовиков подготовлено 40 наград — Почетные грамоты Минпромторга России, Госкорпорации Ростех, Благодарность Главы Чувашии и т. д. И денежное поощрение тоже предполагается.

История завода является образцом трудолюбия, целеустремленности и верности стратегии развития. Объединение заслужило доброе имя успешного предприятия, зарекомендовало себя надежным партнером на рынке. Уверен, что благодаря высокому профессионализму наших работников, при тесном сотрудничестве с руководством региона мы сможем и дальше разрабатывать и внедрять конкурентоспособную продукцию, осваивать новые рынки, участвовать в реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии, которая включает в себя проекты по развитию промышленности, а значит, и нашего объединения.

Желаю коллегам воплощения самых смелых планов, трудовых побед и достижений, крепкого здоровья, процветания, счастья и благополучия.